Que horas será o jogo do Brasil contra Noruega ou Costa do Marfim? Veja data e programação

A seleção brasileira garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Japão nesta segunda-feira, 29, no estádio NRG, em Houston. Com a classificação assegurada, a equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda a definição do próximo adversário.

O Brasil volta a campo no domingo, 5, às 17h (de Brasília), para enfrentar o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim. As equipes, que terminaram na segunda colocação dos grupos I e E, respectivamente, disputam a vaga nesta terça-feira, 30, às 14h (de Brasília), no estádio AT&T, em Dallas.

A Noruega chega ao confronto após uma campanha consistente na fase de grupos. A equipe venceu o Iraque por 4 a 1 e o Senegal por 3 a 2, garantindo a classificação antes da última rodada. Com isso, o técnico Ståle Solbakken optou por preservar os principais jogadores diante da França, decisão que terminou em derrota por 4 a 1.

O principal destaque do time europeu é o atacante Erling Haaland, de 25 anos. O camisa 9 soma quatro gols em dois jogos e lidera um setor ofensivo que tem sido uma das principais armas da seleção norueguesa ao longo do Mundial.

A Costa do Marfim também avançou como segunda colocada de seu grupo. A equipe africana venceu o Equador por 1 a 0 e Curaçao por 2 a 0, mas foi superada pela Alemanha por 2 a 1.

Embora tenha jogadores que atuam em grandes clubes da Europa, a seleção marfinense apresenta características diferentes das da Noruega. O ponto forte da equipe está na organização defensiva, fator que pode ser decisivo em um confronto contra Haaland e o ataque norueguês.

Independentemente do adversário nas oitavas de final, a seleção brasileira terá de manter a evolução apresentada ao longo da competição.

Após uma estreia que gerou mais questionamentos do que confiança sobre sua trajetória no torneio, o time comandado por Carlo Ancelotti apresentou crescimento a cada partida, terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C e confirmou a classificação ao eliminar o Japão na fase com 32 seleções.

Com metade da Copa do Mundo disputada, o Brasil ainda terá quatro partidas pela frente caso queira alcançar o hexacampeonato.