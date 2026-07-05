Brasil terá que quebrar tabu de 24 anos para avançar na Copa do Mundo

O Brasil volta a campo neste domingo, às 17h (horário de Brasília), para enfrentar a Noruega, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Mas, para conquistar a vaga nas quartas de final, a Seleção Brasileira terá que encerrar um jejum que já dura 24 anos.

Desde a conquista do pentacampeonato, em 2002, quando derrotou a Alemanha na decisão, o Brasil não vence uma seleção europeia em confrontos de mata-mata de Copa do Mundo. De lá para cá, todas as cinco eliminações brasileiras aconteceram diante de país da Europa.

Cinco eliminações consecutivas

O primeiro revés aconteceu na Copa de 2006. Depois de eliminar Gana nas oitavas de final, a equipe comandada por Carlos Alberto Parreira encontrou a França nas quartas e acabou derrotada por 1 a 0, com gol de Thierry Henry.

Quatro anos depois, na África do Sul, o roteiro se repetiu. O Brasil passou pelo Chile nas oitavas, mas caiu diante da Holanda nas quartas de final. A Seleção saiu na frente, porém sofreu a virada e perdeu por 2 a 1.

Na Copa de 2014, disputada em casa, o trauma foi ainda maior. Após eliminar Chile e Colômbia, o Brasil enfrentou a Alemanha na semifinal e sofreu a histórica derrota por 7 a 1. Dias depois, ainda perdeu para a Holanda por 3 a 0 na disputa pelo terceiro lugar.

Em 2018, na Rússia, a caminhada terminou novamente nas quartas de final. Depois de superar o México, a Seleção foi derrotada pela Bélgica por 2 a 1. Os belgas abriram dois gols de vantagem, Renato Augusto descontou, mas a reação brasileira parou por aí.

O último capítulo dessa sequência aconteceu no Catar, em 2022. A Seleção Brasileira goleou a Coreia do Sul nas oitavas e encarou a Croácia nas quartas. Neymar colocou a equipe em vantagem já na prorrogação, mas os croatas empataram nos minutos finais do tempo extra e venceram a disputa por pênaltis.

Invencibilidade na fase de grupos

Se o retrospecto em mata-matas preocupa, o desempenho diante de europeus na fase de grupos é bem diferente. Desde 2006, o Brasil segue invicto contra seleções do continente na primeira fase da Copa do Mundo.

Em 2006, venceu a Croácia por 1 a 0. Em 2010, empatou sem gols com Portugal. Na edição de 2014, voltou a derrotar os croatas, desta vez por 3 a 1. Na Rússia, em 2018, empatou com a Suíça por 1 a 1 e venceu a Sérvia por 2 a 0. Em 2022, repetiu o bom desempenho ao derrotar Suíça e Sérvia por 1 a 0 e 2 a 0, respectivamente.

Já na atual edição da Copa do Mundo, a Seleção fechou a fase de grupos vencendo a Escócia por 3 a 0.