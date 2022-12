Brasil já perdeu nas oitavas de final da Copa? Relembre o histórico

O Brasil encara a Coreia do Sul nesta segunda-feira, 5, às 16h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A partida será disputada no estádio 974, no Catar.

Se depender do histórico do Brasil nesta fase do Mundial, a Seleção deve avançar para as quartas. A fase de oitavas de final existe desde 1986, quando a Fifa adotou esse formato.

Das 10 edições desde então, o Brasil só foi eliminado uma vez nas oitavas. Na Copa de 1990 na Itália, a Seleção perdeu para a Argentina de Maradona por 1 a 0, com gol de Caniggia.

Após a derrota para os hermanos, o Brasil se complicou apenas na Copa de 2014, quando a vaga foi decidida nos pênaltis contra o Chile. As outras classificações foram tranquilas, com direito a goleada.

LEIA TAMBÉM:

Histórico do Brasil em oitavas de final da Copa do Mundo