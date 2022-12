Brasil já perdeu da Coreia do Sul? Veja histórico entre as seleções

O Brasil começa sua caminhada na fase decisiva da Copa do Mundo Fifa 2022. A Seleção enfrenta a Coreia do Sul nesta segunda-feira, 5, no estádio 974, no Catar. O jogo é válido pelas oitavas de final do Mundial do Catar.

Será a primeira vez que as seleções se enfrentam em uma Copa do Mundo. Na história, foram sete amistosos, com seis vitórias da Seleção Brasileira e apenas uma da Coreia. As equipes se encontraram em um amistoso de preparação para o Mundial. O Brasil goleou os coreanos por 5 a 1.

A Coreia joga as oitavas de final de uma Copa do Mundo pela terceira vez, em 11 participações. A melhor campanha da equipe foi em 2002, quando conseguiu o quarto lugar. Está é a primeira vez que o Brasil encara uma seleção asiática nas oitavas de final.

Coreia do Sul já ganhou do Brasil?

Sim, a Coreia do Sul venceu o Brasil apenas um vez na história do confronto. Em 1999, os coreanos venceram por 1 a 0 amistoso contra a Seleção.

Histórico entre Brasil e Coreia do Sul

11/08/1995: Brasil 1 x 0 Coreia do Sul

09/08/1997: Brasil 2 x 1 Coreia do Sul

27/03/1999: Coreia do Sul 1 x 0 Brasil

19/11/2002: Brasil 3 x 2 Coreia do Sul

12/10/2013: Brasil 2 x 0 Coreia do Sul

19/11/2019: Brasil 3 x 0 Coreia do Sul

02/06/2022: Brasil 5 x 1 Coreia do Sul

Escalação do Brasil contra Coreia do Sul

Escalação do Brasil: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Júnior

