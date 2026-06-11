O TikTok e a FIFA anunciaram os Creator Correspondents da Copa do Mundo 2026, uma iniciativa global que vai reunir 30 criadores de conteúdo de diferentes partes do mundo para acompanhar o torneio a partir do olhar dos fãs, mostrando bastidores e tudo o que acontece além dos jogos.

Entre os selecionados, estão duas brasileiras que se destacam na plataforma e ajudam a representar um movimento crescente de mulheres no futebol digital: Bi Goes (@biigoes) e Flávia Bandoni (@flabandoni).

O projeto acompanha uma mudança no perfil da audiência esportiva dentro do TikTok. Dados da Ipsos, de 2025, indicam que 64% das mulheres apontam a plataforma como principal destino para consumir conteúdo esportivo.

"A Copa do Mundo será um dos maiores momentos esportivos da história, e nossa intenção é ajudar os fãs a vivenciarem o torneio para além das partidas. O futebol já é uma das comunidades mais vibrantes do TikTok, com mais de 12,7 milhões de publicações com a hashtag #futebol. Dentro dessa comunidade, vemos diariamente como os torcedores usam a plataforma para compartilhar opiniões, debater lances e celebrar a cultura que existe em torno do esporte", destacou Eduardo Lorenzi, Diretor de operações do TikTok na América Latina, em entrevista à EXAME.

O programa Creator Correspondents reunirá 30 criadores para mostrar a Copa a partir da perspectiva dos torcedores, compartilhando bastidores, histórias locais e momentos que muitas vezes não aparecem nas transmissões tradicionais.

Além disso, a plataforma contará com um hub dedicado à Copa do Mundo, reunindo conteúdos relacionados ao torneio, destaques das transmissões e experiências interativas, e com a série de LIVEs "Resenha do 9", com Ronaldo Fenômeno.

'Diversidade de vozes'

Para o executivo, as apostas do TikTok acompanham não apenas o movimento feminino na torcida, mas também dentro da cobertura esportiva na internet e nas decisões comerciais do setor. Ele reforça que a mudança pode trazer impactos positivos em representatividade e diversidade.

"Vemos esse crescimento de forma muito positiva porque ele reflete uma transformação que já acontece na comunidade esportiva há algum tempo. Cada vez mais mulheres estão ocupando espaço não só como atletas, mas também como torcedoras, jornalistas, comentaristas e criadoras de conteúdo, trazendo novas perspectivas e enriquecendo a conversa sobre esporte. Criadoras como Bi Goes e Flávia Bandoni representam bem essa evolução. Para nós, ampliar a diversidade de vozes fortalece toda a comunidade esportiva e torna a conversa mais rica, representativa e interessante."

A participação feminina também influencia a forma como o TikTok pensa futebol. Segundo Lorenzi, essa variedade de narrativas — incluindo bastidores, cultura de torcidas, análises e humor — contribui para que mais pessoas se identifiquem com o esporte e participem ativamente das conversas dentro da comunidade.

Quem são as creators escolhidas pelo TikTok?

Bi Goes se diferencia pelos conteúdos sobre notícias, curiosidades e debates do universo do futebol, sempre trazendo opiniões e uma abordagem espontânea, conectada à conversa entre torcedores. Com mais de 996 mil seguidores, ela transformou sua paixão pelo esporte em um perfil marcado pela proximidade e interação com o público.

Flávia Bandoni, publicitária e pós-graduada em Marketing Esportivo, produz vídeos que exploram o lado sociocultural do futebol por meio de edições dinâmicas e narrativas guiadas por histórias do esporte. Seu perfil acumula mais de 717 mil seguidores e mais de 9,3 milhões de curtidas, incluindo experiências como o projeto #MulheresNoEsporte e a cobertura das semifinais da UEFA Champions League em parceria com a TNT Sports.