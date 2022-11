Copa do Mundo: em 2026, fase de grupos pode ser decidida com pênaltis; entenda

A Fifa considera incluir pênaltis na decisão de jogos da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. A próxima edição do evento vai incluir 48 seleções – atualmente, o torneio conta apenas com 32 times. Além disso, deverá ter 16 grupos de três times em vez dos oito grupos de quatro que temos no Catar. Como o número de jogos aumenta, de 64 para 80, o campeonato terá uma fase eliminatória extra, com os dois primeiros colocados de cada grupo.

Segundo o The Athletic, existe uma possibilidade do conselho da Fifa voltar com o esquema de grupos com quatro times, diferente do que foi combinado previamente, com apenas três times por grupo.

Isso significaria uma maior quantidade de jogos e uma fase de grupos mais direta, com as duas equipes com maior pontuação se classificando com maior facilidade.

Se a Fifa optar por grupos de três times, a introdução de pênaltis - para determinar qual time pode levar um ponto bônus no caso de um jogo empatado após 90 minutos na fase de grupos - é uma opção viável para decidir qual time avança.

Mas, isso é ruim?

Aplicar os pênaltis após os jogos pode dar margem a um possível conluio entre os países que lideram os grupos – situação que a FIFA quer muito evitar. Pode surgir uma situação em que um determinado resultado beneficie ambos os lados em questão e, assim, elimine a terceira equipe do grupo.

Desde 1986, a rodada final de cada grupo é disputada ao mesmo tempo, a fim de evitar que tal circunstância ocorra. Até agora, no Catar, a fase de grupos teve nove empates – cinco deles sem gols – o que deixou vários grupos em dificuldades para decidir quem avança para a próxima fase.

Onde vai ser a Copa do Mundo 2026?

A principal novidade é que três países receberão a Copa do Mundo 2026: Canadá, Estados Unidos e México – com direito a 16 cidades-sede. Também será a primeira vez que o Mundial reunirá 48 participantes, ou seja, 16 seleções mais que as 32 convocadas nas edições anteriores da disputa.

Enquanto a maior distância dos estádios no Catar é de 70 km, que daria até para comparar aos 45 km que separam o Aeroporto Internacional de Guarulhos e o Autódromo de Interlagos, os próximos jogos terão trajetos de até 4.000 km em linha reta, como no caso de Cidade do México e Vancouver. Para reduzir os deslocamentos, haverá divisões por regiões (leste, oeste e central).

Enquanto os Estados Unidos terão onze cidades-sede, o México receberá a Copa do Mundo em três localidades e o Canadá em apenas duas. Também não foram definidos os estádios que receberão as diferentes etapas da competição, mas é esperado que Los Angeles seja palco para a final em 2026 – por ora, a organização guarda segredo em relação e diz que revelará “na hora certa”.

Confira quais cidades receberão a Copa do Mundo FIFA 2026

Atlanta (EUA)

Boston (EUA)

Cidade do México (México)

Dallas (EUA)

Filadélfia (EUA)

Guadalajara (México)

Houston (EUA)

Kansas (EUA)

Los Angeles (EUA)

Miami (EUA)

Monterrey (México)

Nova York / Nova Jersey (EUA)

São Francisco (EUA)

Seattle (EUA)

Toronto (Canadá)

Vancouver (Canadá)

Confira a divisão de vagas para Copa do Mundo FIFA 2026