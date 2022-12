Escalação do Brasil: veja os jogadores que começam a partida contra a Coreia do Sul

A Seleção Brasileira e a Coreia do Sul se enfrentam nesta segunda-feira, 5, às 16h, no estádio 974, no Catar. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo Fifa 2022.

Depois de poupar os titulares na derrota para Camarões na última rodada da fase de grupos, o técnico Tite deve colocar em campo o que tem de melhor para conseguir a vaga nas quartas de final.

Para a partida contra a Coreia do Sul, o Brasil terá o retorno de Neymar e Danilo, que se machucaram no primeiro jogo da Copa do Mundo. Apesar das boas notícias, a comissão brasileira terá problema para a partida.

O lateral Alex Sandro não deve estar à disposição para o jogo desta segunda-feira. Alex Telles, reserva da lateral esquerda, foi cortado por uma grave lesão. Tite terá que improvisar algum jogar na posição. Na entrevista coletiva deu indicação que Danilo pode ocupar a esquerda e Militão fique na lateral direita. A escalação será confirmada 1 hora antes do início do jogo.

Neymar vai jogar contra a Coreia do Sul?

Sim, o técnico Tite garantiu que o camisa 10 conseguiu se recuperar e vai jogar as oitavas de final da Copa do Mundo.

Escalação do Brasil contra Coreia do Sul

Provável escalação do Brasil: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Júnior

Brasil x Coreia do Sul: como assistir online e de graça

Como assistir ao vivo o jogo Brasil x Coreia do Sul

O jogo entre Brasil x Coreia do Sul pode ser assistido na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e no canal do Casimiro no Youtube, no streaming Fifa+ e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

