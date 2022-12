Brasil x Coreia do Sul ao vivo: como assistir o jogo do Brasil online e de graça

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam nesta segunda-feira, 5, no estádio 974, no Catar. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo Fifa 2022.

Esta será a primeira vez que Brasil e Coreia do Sul se enfrentam em uma Copa do Mundo. O caminho para o confronto foi mais tranquilo para a Seleção Brasileira. Apesar de derrota na última rodada, a equipe conseguiu duas vitórias nas primeiras rodadas e garantiu a classificação antecipada.

Já a Coreia do Sul avançou para as oitavas com muita emoção. A equipe do craque Son conseguiu a vaga após vitória sobre Portugal. Os coreanos terminaram com 4 pontos, mesmo pontuação do Uruguai, e ficaram em segundo pelo critério de saldo de gols.

Apesar na história da Copa, as seleções já se enfrentaram em sete amistosos. Foram seis vitórias da Seleção e uma vitória dos coreanos. O último encontro aconteceu meses antes da Copa do Mundo e o Brasil goleou a Coreia por 5 a 1.

Onde assistir online e de graça Brasil x Coreia do Sul

Como assistir ao vivo o jogo Brasil x Coreia do Sul

O jogo entre Brasil x Coreia do Sul pode ser assistido na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e no canal do Casimiro no Youtube, no streaming Fifa+ e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Escalação do Brasil contra Coreia do Sul

Escalação do Brasil: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Júnior

