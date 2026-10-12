Dia de Nossa Senhora Aparecida: 20 frases para compartilhar no WhatsApp

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Repórter
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 10h57.
Celebrado em 12 de outubro, o Dia de Nossa Senhora Aparecida é uma das datas religiosas mais importantes do Brasil. Padroeira do país, a santa reúne milhões de fiéis em homenagens, missas e momentos de oração.
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A história de Nossa Senhora Aparecida tem início em outubro de 1717, quando três pescadores encontraram uma imagem de Nossa Senhora da Conceição nas águas do rio Paraíba do Sul, na região de Guaratinguetá, interior de São Paulo.
De acordo com a tradição católica, João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia haviam recebido a missão de pescar para um banquete oferecido ao então governador da capitania de São Paulo e Minas de Ouro, Dom Pedro de Almeida Portugal, conhecido como conde de Assumar. Após sucessivas tentativas sem sucesso, os pescadores retiraram das redes o corpo de uma pequena imagem de terracota e, logo depois, a cabeça da escultura.
Segundo o relato tradicional, após o achado a pesca tornou-se abundante, episódio que passou a ser considerado um milagre pelos fiéis. A imagem, com cerca de 40 centímetros de altura, começou a ser venerada pelos moradores da região e, ao longo dos anos, ganhou crescente devoção em diferentes partes do país.
Com a expansão da fé em Nossa Senhora Aparecida, a cidade de Aparecida, localizada no Vale do Paraíba paulista, transformou-se em um dos principais centros de peregrinação religiosa do Brasil. O reconhecimento oficial da santa como padroeira do país ocorreu em 1930, quando o papa Pio XI proclamou Nossa Senhora da Conceição Aparecida como padroeira principal da nação brasileira.
Embora a devoção seja muito mais antiga, o feriado nacional foi instituído apenas décadas depois. Em 30 de junho de 1980, o então presidente João Figueiredo sancionou a Lei nº 6.802, que oficializou o dia 12 de outubro como feriado nacional destinado ao culto público e oficial em homenagem à santa.
Todos os anos, milhares de fiéis participam das celebrações realizadas no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. Missas, procissões e peregrinações fazem parte das homenagens à santa, considerada pelos católicos uma importante intercessora junto a Deus.