O jogo entre Brasil e Japão, nesta segunda-feira, 29, às 14h, no horário de Brasília, pode ser assistido de graça por vários caminhos — tanto na TV aberta quanto pela internet.

A partida, válida pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, será disputada no NRG Stadium, em Houston.

Onde assistir Brasil x Japão de graça?

Há três formas principais de acompanhar o jogo sem pagar nada:

CazéTV (YouTube): transmite todos os 104 jogos da Copa ao vivo e de graça no YouTube. Basta um dispositivo com acesso à internet, sem necessidade de cadastro ou assinatura. A transmissão também está disponível gratuitamente no Samsung TV Plus.

transmite todos os 104 jogos da Copa ao vivo e de graça no YouTube. Basta um dispositivo com acesso à internet, sem necessidade de cadastro ou assinatura. A transmissão também está disponível gratuitamente no Samsung TV Plus. TV Globo: exibe o jogo na TV aberta, com sinal disponível em todo o país — basta uma antena. A emissora foca nas partidas da seleção e nos confrontos decisivos.

exibe o jogo na TV aberta, com sinal disponível em todo o país — basta uma antena. A emissora foca nas partidas da seleção e nos confrontos decisivos. SBT: também transmite o jogo do Brasil na TV aberta, de graça, em parceria com o canal N Sports.

Precisa pagar para assistir?

Não. Para ver o jogo do Brasil, não é necessário ter TV por assinatura nem pagar nenhum streaming: a combinação de CazéTV (no YouTube), Globo e SBT cobre a partida gratuitamente.

As opções pagas ou que exigem assinatura — como SporTV, N Sports e Globoplay — são alternativas para quem já tem acesso, mas não são obrigatórias.

Como assistir pelo celular ou computador?

A forma mais simples de ver o jogo de graça pela internet é acessar o canal da CazéTV no YouTube, que pode ser aberto em celulares, computadores, tablets ou smart TVs. Como a transmissão é livre, não há limite de acesso nem necessidade de login.

Que horas é o jogo e o que está em jogo?

A bola rola às 14h (horário de Brasília). O Brasil chega como líder do Grupo C e favorito, com cerca de 57% de chance de vitória, segundo o modelo estatístico da Opta. Por ser fase eliminatória, quem perder está fora: em caso de empate no tempo normal, o jogo vai para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis. Quem vencer avança às oitavas, no dia 5 de julho.