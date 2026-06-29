Onde assistir Brasil x Japão de graça?

(PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Repórter
Publicado em 29 de junho de 2026 às 09h40.
O jogo entre Brasil e Japão, nesta segunda-feira, 29, às 14h, no horário de Brasília, pode ser assistido de graça por vários caminhos — tanto na TV aberta quanto pela internet.
A partida, válida pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, será disputada no NRG Stadium, em Houston.
Há três formas principais de acompanhar o jogo sem pagar nada:
Não. Para ver o jogo do Brasil, não é necessário ter TV por assinatura nem pagar nenhum streaming: a combinação de CazéTV (no YouTube), Globo e SBT cobre a partida gratuitamente.
As opções pagas ou que exigem assinatura — como SporTV, N Sports e Globoplay — são alternativas para quem já tem acesso, mas não são obrigatórias.
A forma mais simples de ver o jogo de graça pela internet é acessar o canal da CazéTV no YouTube, que pode ser aberto em celulares, computadores, tablets ou smart TVs. Como a transmissão é livre, não há limite de acesso nem necessidade de login.
A bola rola às 14h (horário de Brasília). O Brasil chega como líder do Grupo C e favorito, com cerca de 57% de chance de vitória, segundo o modelo estatístico da Opta. Por ser fase eliminatória, quem perder está fora: em caso de empate no tempo normal, o jogo vai para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis. Quem vencer avança às oitavas, no dia 5 de julho.