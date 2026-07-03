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Fase de grupos copa 2026

Chaveamento da Copa do Mundo: como ficaram os jogos das oitavas nesta sexta-feira

Classificação da Espanha, virada de Portugal e despedida de Modric marcam rodada do Mundial

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 3 de julho de 2026 às 14h24.

Última atualização em 3 de julho de 2026 às 14h35.

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A definição das oitavas de final da Copa do Mundo ganhou novos desdobramentos nesta quinta-feira, 2.

A Suíça, já classificada, aguarda a definição do próximo adversário, que sai do confronto entre Colômbia e Gana.

Austrália e Egito se enfrentam às 15h (de Brasília), enquanto Argentina e Cabo Verde jogam às 19h, em duelos que definem vagas na próxima fase.

A partida entre Argentina e Cabo Verde também coloca frente a frente o goleiro Vozinha, destaque da seleção cabo-verdiana, e o atacante Lionel Messi.

Como foram os jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira?

Portugal venceu a Croácia por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira, 2, pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, e garantiu vaga nas oitavas de final.

Cristiano Ronaldo marcou, de pênalti, o primeiro gol em jogos de mata-mata de Copas do Mundo. Gonçalo Ramos marcou o gol que definiu a classificação nos acréscimos. O confronto teve gols anulados, análise de arbitragem de pênalti e homenagens a Diogo Jota.

O resultado também marcou a saída de Luka Modric das Copas do Mundo. O jogador encerrou a participação na seleção da Croácia no torneio após a eliminação na segunda fase.

A Croácia foi eliminada da Copa do Mundo 2026, enquanto Portugal avançou para enfrentar a Espanha nas oitavas de final, com partida marcada para segunda-feira, 6, às 16h (de Brasília).

Espanha E Suíça Avançam E Definem Cenário Das Oitavas Da Copa Do Mundo

A Espanha confirmou classificação para as oitavas de final ao vencer a Áustria por 3 a 0 no SoFi Stadium, em Los Angeles. Mike Oyarzabal marcou duas vezes e Pedro Porro completou o placar sob comando de Luis de la Fuente.

A Suíça venceu a Argélia por 2 a 0 na madrugada de sexta-feira, 3, e também garantiu vaga na próxima fase da Copa do Mundo 2026.

A Suíça avançou para as oitavas de final após vitória por 2 a 0 sobre a Argélia, resultado que definiu a classificação no torneio.
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