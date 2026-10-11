80 mil ingressos para luta histórica de boxe se esgotam em uma hora; passe VIP chega a R$ 485 mil

Tyson Fury e Anthony Joshua em encarada durante promoção da histórica luta. (Reprodução) (Reprodução)
Redator na Exame
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 13h08.
RESUMO | A abertura oficial das vendas de ingressos para o aguardado confronto de pesos pesados entre Tyson Fury e Anthony Joshua gerou frenesi absoluto no Reino Unido, com todas as 80.000 entradas esgotadas em menos de uma hora de comercialização.
A expectativa em torno do maior combate da história do boxe britânico transformou-se em uma corrida desenfreada por ingressos. As 80.000 entradas disponibilizadas para a histórica luta entre Anthony Joshua e Tyson Fury — marcada para o dia 11 de dezembro no Principality Stadium, em Cardiff, País de Gales — evaporaram dos canais oficiais em menos de uma hora após a abertura das bilheterias.
O evento, que será transmitido globalmente ao vivo pela Netflix, parou o mercado esportivo internacional. Logo nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, mais de 500.000 pessoas ingressaram na fila virtual na esperança de garantir um lugar na arena galesa. A variação de preços oficiais atendeu a diferentes bolsos, partindo de 88,50 libras (aproximadamente R$ 503) para os setores superiores e alcançando impressionantes 15.500 euros (cerca de R$ 86 mil) para os assentos próximos ao ringue.
Com a alta demanda superando de forma estrondosa a capacidade física do estádio, o mercado secundário de bilheteria e pacotes de hospitalidade dispararam. Em poucos minutos após os ingressos se esgotarem, plataformas de revenda e agências especializadas registraram passes VIP cotados a valores próximos de 87.000 euros (cerca de R$ 485 mil), enquanto as opções mais acessíveis de revenda já não eram encontradas por menos de 500 euros (cerca de R$ 2,7 mil).
A luta, viabilizada por acordos comerciais liderados pela Autoridade General de Espetáculo da Arábia Saudita, colocará frente a frente dois dos maiores campeões da era moderna dos pesos pesados. Fury chega ao confronto após derrotar Mariusz Wach na Tailândia, ao passo que Joshua vem de um nocaute sobre Kristian Prenga, consolidando os ingredientes necessários para que o evento em Cardiff seja lembrado como um marco financeiro e esportivo inesquecível.
Não profissionalmente. Apesar de os fãs de luta aguardarem por esse confronto há mais de uma década e de negociações contratuais terem avançado em diferentes momentos de suas carreiras — inclusive quando ambos detinham simultaneamente todos os cinturões principais da divisão —, Tyson Fury e Anthony Joshua nunca se enfrentaram oficialmente no ringue como profissionais. O duelo em Cardiff encerra essa longa espera, colocando os dois compatriotas cara a cara pela primeira vez valendo um marco definitivo para a história do boxe britânico.
O combate está marcado para o dia 11 de dezembro de 2026 no Principality Stadium, em Cardiff, País de Gales.
As 80.000 entradas disponíveis esgotaram em menos de uma hora, impulsionadas por uma fila virtual de mais de 500.000 pessoas.
A luta terá transmissão global exclusiva pela plataforma de streaming Netflix.
Os bilhetes variaram desde as 88,50 libras (cerca de R$ 503 reais) nas fileiras superiores até 15.500 euros para os assentos mais caros.