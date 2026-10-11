80 mil ingressos para luta histórica de boxe se esgotam em uma hora; passe VIP chega a R$ 485 mil

RESUMO | A abertura oficial das vendas de ingressos para o aguardado confronto de pesos pesados entre Tyson Fury e Anthony Joshua gerou frenesi absoluto no Reino Unido, com todas as 80.000 entradas esgotadas em menos de uma hora de comercialização.

A expectativa em torno do maior combate da história do boxe britânico transformou-se em uma corrida desenfreada por ingressos. As 80.000 entradas disponibilizadas para a histórica luta entre Anthony Joshua e Tyson Fury — marcada para o dia 11 de dezembro no Principality Stadium, em Cardiff, País de Gales — evaporaram dos canais oficiais em menos de uma hora após a abertura das bilheterias.

O evento, que será transmitido globalmente ao vivo pela Netflix, parou o mercado esportivo internacional. Logo nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, mais de 500.000 pessoas ingressaram na fila virtual na esperança de garantir um lugar na arena galesa. A variação de preços oficiais atendeu a diferentes bolsos, partindo de 88,50 libras (aproximadamente R$ 503) para os setores superiores e alcançando impressionantes 15.500 euros (cerca de R$ 86 mil) para os assentos próximos ao ringue.

A explosão do mercado de revenda

Com a alta demanda superando de forma estrondosa a capacidade física do estádio, o mercado secundário de bilheteria e pacotes de hospitalidade dispararam. Em poucos minutos após os ingressos se esgotarem, plataformas de revenda e agências especializadas registraram passes VIP cotados a valores próximos de 87.000 euros (cerca de R$ 485 mil), enquanto as opções mais acessíveis de revenda já não eram encontradas por menos de 500 euros (cerca de R$ 2,7 mil).

A luta, viabilizada por acordos comerciais liderados pela Autoridade General de Espetáculo da Arábia Saudita, colocará frente a frente dois dos maiores campeões da era moderna dos pesos pesados. Fury chega ao confronto após derrotar Mariusz Wach na Tailândia, ao passo que Joshua vem de um nocaute sobre Kristian Prenga, consolidando os ingredientes necessários para que o evento em Cardiff seja lembrado como um marco financeiro e esportivo inesquecível.

Conheça Tyson Fury e Anthony Joshua

Tyson Fury ("The Gypsy King")

Quem é: Natural de Manchester, na Inglaterra, Tyson Fury é famoso tanto por sua envergadura e mobilidade incomum para um atleta de sua altura (2,06m) quanto por sua personalidade carismática e superações notáveis dentro e fora dos ringues.

Natural de Manchester, na Inglaterra, Tyson Fury é famoso tanto por sua envergadura e mobilidade incomum para um atleta de sua altura (2,06m) quanto por sua personalidade carismática e superações notáveis dentro e fora dos ringues. Carreira e Estilo: Dono de um cartel invejável e invicto por grande parte de sua trajetória profissional, Fury notabilizou-se por conquistar os principais cinturões da categoria (incluindo passagens vitoriosas com os títulos do WBC, WBA, IBF e WBO). Ficou eternizado na história recente do esporte pela trilogia de combates contra Deontay Wilder e por sua capacidade de ditar o ritmo das lutas à distância usando seu jogo de pernas e inteligência tática.

Anthony Joshua ("AJ")

Quem é : Nascido em Watford, na Inglaterra, Anthony Joshua é um dos atletas mais midiáticos e comercialmente bem-sucedidos do boxe global. Ex-campeão olímpico (ouro nos Jogos de Londres 2012), ele transformou-se em um ícone cultural e esportivo no Reino Unido.

: Nascido em Watford, na Inglaterra, Anthony Joshua é um dos atletas mais midiáticos e comercialmente bem-sucedidos do boxe global. Ex-campeão olímpico (ouro nos Jogos de Londres 2012), ele transformou-se em um ícone cultural e esportivo no Reino Unido. Carreira e Estilo: Joshua unificou múltiplos títulos mundiais dos pesos pesados (WBA, IBF, WBO e IBO) ao longo de sua carreira.

Já aconteceu algum combate entre eles?

Não profissionalmente. Apesar de os fãs de luta aguardarem por esse confronto há mais de uma década e de negociações contratuais terem avançado em diferentes momentos de suas carreiras — inclusive quando ambos detinham simultaneamente todos os cinturões principais da divisão —, Tyson Fury e Anthony Joshua nunca se enfrentaram oficialmente no ringue como profissionais. O duelo em Cardiff encerra essa longa espera, colocando os dois compatriotas cara a cara pela primeira vez valendo um marco definitivo para a história do boxe britânico.

Quando e onde será realizada a luta entre Tyson Fury e Anthony Joshua?

O combate está marcado para o dia 11 de dezembro de 2026 no Principality Stadium, em Cardiff, País de Gales.

Quanto tempo duraram os ingressos nas bilheterias oficiais?

As 80.000 entradas disponíveis esgotaram em menos de uma hora, impulsionadas por uma fila virtual de mais de 500.000 pessoas.

Onde o combate será transmitido ao vivo?

A luta terá transmissão global exclusiva pela plataforma de streaming Netflix.

Qual foi a faixa de preço dos ingressos originais?

Os bilhetes variaram desde as 88,50 libras (cerca de R$ 503 reais) nas fileiras superiores até 15.500 euros para os assentos mais caros.