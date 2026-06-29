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Fase de grupos copa 2026

Quem é Kaishu Sano, autor do gol do Japão contra o Brasil na Copa

O volante abriu o placar do confronto contra a Seleção Brasileira, colocando os japoneses à frente no placar

Kaishu Sano: marcou o primeiro gol do Japão contra o Brasil ( Paul ELLIS / AFP)

Kaishu Sano: marcou o primeiro gol do Japão contra o Brasil ( Paul ELLIS / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 29 de junho de 2026 às 14h47.

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O Japão saiu na frente do Brasil no confronto dos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 29. O autor do gol japonês foi Kaishu Sano.

O gol da seleção asiática saiu aos 29 minutos do primeiro tempo. Após uma saída de bola errada, Sano bateu cruzado, no cantinho, para colocar o Japão na frente.

Quem é Kaishu Sano

O meio-campista japonês tem 25 anos e atualmente defende o Mainz 05, da Alemanha. Pela seleção japonesa, foi convocado pela primeira vez em 2023.

Sano começou sua carreira profissional no Machida Zelvia, do Japão, em 2019. Em 2023, foi contratado pelo Kashima Antlers, também do Japão.

Após se destacar no futebol japonês, Kaishu Sano acertou com o Mainz 05 em 2024. Pelo time alemão, soma 84 jogos e 2 gols.

Em julho de 2024, o volante foi detido pela polícia de Tóquio sob suspeita de envolvimento em uma agressão sexual a uma mulher em um hotel da capital japonesa. O processo passou pelas autoridades locais e acabou sendo encerrado posteriormente, sem que houvesse condenação.

Oitavas de final

O vencedor do confronto entre Brasil e Japão enfrenta Noruega ou Costa do Marfim nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo entre noruegueses e marfinenses será nesta terça-feira, 30, às 14h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington.

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