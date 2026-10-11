Tévez tem plano para escalar Messi e Cristiano juntos em amistoso festivo na Argentina

Carlos Tévez quer fazer o impossível e realizar o sonho dos torcedores de futebol ao verem Cristiano Ronaldo e Messi no mesmo time. (Foto: Divulgação/Boca Juniors) (Foto: Divulgação/Boca Juniors)
Redator na Exame
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 15h36.
RESUMO | O ex-atacante argentino Carlos Tévez revelou estar organizando uma partida de despedida histórica para o próximo dia 20 de dezembro de 2026, com o objetivo ousado de reunir pela primeira vez Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no mesmo time.
Por quase duas décadas, os fãs de futebol de todo o planeta precisaram recorrer aos videogames, simulações virtuais e debates intermináveis para imaginar como seria ver Lionel Messi e Cristiano Ronaldo atuando juntos no mesmo lado do campo. A rivalidade saudável entre os dois maiores craques da era moderna moldou o esporte mundial, mas esse cenário lendário pode estar prestes a se concretizar nos gramados.
O responsável por articular essa verdadeira utopia futebolística é Carlos Tévez. Aposentado dos gramados desde 2022, o ex-atacante argentino está organizando os preparativos finais para a sua grande partida de despedida oficial, agendada para o próximo dia 20 de dezembro de 2026. O evento já conta com o aval e a liberação de Juan Román Riquelme para ser realizado no mítico Estádio La Bombonera, em Buenos Aires.
Durante participações em programas e conversas com a imprensa, Tévez detalhou algumas das lendas do futebol mundial que já confirmaram ou estão nos planos para fazer parte da festa, formando um elenco de gala que inclui nomes históricos como os goleiros Gianluigi Buffon e Edwin van der Sar; defensores como Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci; além de meio-campistas do calibre de Andrea Pirlo, Paul Scholes e o próprio Riquelme.
Contudo, o ápice do anúncio veio quando o ex-jogador abordou a presença da dupla que dominou o topo do futebol global no século XXI:
"Os juntamos. A Cristiano, eu vou buscar, e ao anão [referindo-se a Messi] também", disparou Tévez, convicto de que conseguirá convencer os dois atletas a vestirem a mesma camisa em uma noite histórica na Argentina.
Caso a articulação de Tévez obtenha sucesso até dezembro, o amistoso na Bombonera cumprirá o sonho de gerações de torcedores que sempre desejaram ver o talento cirúrgico do argentino e a potência letal do português combinados no mesmo ataque.
A carreira profissional de Tévez durou quase duas décadas e acumulou uma galeria de 26 títulos oficiais:
O ex-jogador está organizando sua partida de despedida oficial dos gramados, marcada para o dia 20 de dezembro de 2026.
O amistoso festivo acontecerá no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, após aval do presidente do clube, Juan Román Riquelme.
O ex-atacante afirmou publicamente que pretende buscar pessoalmente Lionel Messi e Cristiano Ronaldo para que joguem juntos no mesmo time.
Nomes lendários como Buffon, Van der Sar, Ferdinand, Vidic, Chiellini, Bonucci, Pirlo e Scholes estão nos planos da organização.