Tévez tem plano para escalar Messi e Cristiano juntos em amistoso festivo na Argentina

RESUMO | O ex-atacante argentino Carlos Tévez revelou estar organizando uma partida de despedida histórica para o próximo dia 20 de dezembro de 2026, com o objetivo ousado de reunir pela primeira vez Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no mesmo time.

Por quase duas décadas, os fãs de futebol de todo o planeta precisaram recorrer aos videogames, simulações virtuais e debates intermináveis para imaginar como seria ver Lionel Messi e Cristiano Ronaldo atuando juntos no mesmo lado do campo. A rivalidade saudável entre os dois maiores craques da era moderna moldou o esporte mundial, mas esse cenário lendário pode estar prestes a se concretizar nos gramados.

O responsável por articular essa verdadeira utopia futebolística é Carlos Tévez. Aposentado dos gramados desde 2022, o ex-atacante argentino está organizando os preparativos finais para a sua grande partida de despedida oficial, agendada para o próximo dia 20 de dezembro de 2026. O evento já conta com o aval e a liberação de Juan Román Riquelme para ser realizado no mítico Estádio La Bombonera, em Buenos Aires.

Uma constelação de craques e a ousada missão de Tévez

Durante participações em programas e conversas com a imprensa, Tévez detalhou algumas das lendas do futebol mundial que já confirmaram ou estão nos planos para fazer parte da festa, formando um elenco de gala que inclui nomes históricos como os goleiros Gianluigi Buffon e Edwin van der Sar; defensores como Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci; além de meio-campistas do calibre de Andrea Pirlo, Paul Scholes e o próprio Riquelme.

Contudo, o ápice do anúncio veio quando o ex-jogador abordou a presença da dupla que dominou o topo do futebol global no século XXI:

"Os juntamos. A Cristiano, eu vou buscar, e ao anão [referindo-se a Messi] também", disparou Tévez, convicto de que conseguirá convencer os dois atletas a vestirem a mesma camisa em uma noite histórica na Argentina.

Caso a articulação de Tévez obtenha sucesso até dezembro, o amistoso na Bombonera cumprirá o sonho de gerações de torcedores que sempre desejaram ver o talento cirúrgico do argentino e a potência letal do português combinados no mesmo ataque.

A vitoriosa carreira de Carlos Tévez no futebol mundial.

A carreira profissional de Tévez durou quase duas décadas e acumulou uma galeria de 26 títulos oficiais:

A explosão no Boca Juniors (2001–2004): Surgido nas categorias de base do clube xeneize, Tévez rapidamente se transformou em ídolo da torcida. Foi protagonista absoluto nas conquistas da Copa Libertadores e da Copa Intercontinental de 2003, além de faturar três prêmios consecutivos de Rei da América (2003, 2004 e 2005) e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 com a seleção argentina.

Surgido nas categorias de base do clube xeneize, Tévez rapidamente se transformou em ídolo da torcida. Foi protagonista absoluto nas conquistas da Copa Libertadores e da Copa Intercontinental de 2003, além de faturar três prêmios consecutivos de Rei da América (2003, 2004 e 2005) e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 com a seleção argentina. Protagonismo no Brasil pelo Corinthians (2005–2006): Chegou ao Parque São Jorge na maior transação da história do futebol sul-americano na época, financiada pela parceira MSI. Liderou o time alvinegro rumo ao título do Campeonato Brasileiro de 2005, sendo eleito o craque e melhor jogador da competição.

Chegou ao Parque São Jorge na maior transação da história do futebol sul-americano na época, financiada pela parceira MSI. Liderou o time alvinegro rumo ao título do Campeonato Brasileiro de 2005, sendo eleito o craque e melhor jogador da competição. Conquistas e polêmicas na Inglaterra: Na Europa, destacou-se inicialmente no West Ham antes de protagonizar uma transferência histórica para o Manchester United, onde conquistou a Liga dos Campeões da UEFA (2007/08) e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA (2009). Anos mais tarde, cruzou a cidade para fazer história no rival Manchester City, sendo peça fundamental na quebra do longo jejum de títulos da Premier League do clube em 2011/12 e artilheiro do campeonato nacional.

Na Europa, destacou-se inicialmente no West Ham antes de protagonizar uma transferência histórica para o Manchester United, onde conquistou a Liga dos Campeões da UEFA (2007/08) e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA (2009). Anos mais tarde, cruzou a cidade para fazer história no rival Manchester City, sendo peça fundamental na quebra do longo jejum de títulos da Premier League do clube em 2011/12 e artilheiro do campeonato nacional. A consolidação na Juventus (2013–2015): Vestindo a lendária camisa 10 da Vecchia Signora, Tévez comandou o ataque italiano, faturou bicampeonatos da Serie A e levou o time à final da Champions League de 2015.

Vestindo a lendária camisa 10 da Vecchia Signora, Tévez comandou o ataque italiano, faturou bicampeonatos da Serie A e levou o time à final da Champions League de 2015. O encerramento no Boca Juniors: Retornou à Argentina em diferentes momentos para encerrar sua trajetória no clube do coração, conquistando novos títulos nacionais antes de pendurar as chuteiras e iniciar sua breve trajetória como treinador.

Qual é o projeto anunciado por Carlos Tévez?

O ex-jogador está organizando sua partida de despedida oficial dos gramados, marcada para o dia 20 de dezembro de 2026.

Onde o evento será realizado?

O amistoso festivo acontecerá no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, após aval do presidente do clube, Juan Román Riquelme.

Qual é o plano mais ousado de Tévez para a partida?

O ex-atacante afirmou publicamente que pretende buscar pessoalmente Lionel Messi e Cristiano Ronaldo para que joguem juntos no mesmo time.

Quais outros craques foram mencionados para o evento?

Nomes lendários como Buffon, Van der Sar, Ferdinand, Vidic, Chiellini, Bonucci, Pirlo e Scholes estão nos planos da organização.