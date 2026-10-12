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Moraes autoriza retomada de visitas de Flávio a Jair Bolsonaro

A retomada das visitas foi autorizada, mas permanece proibida qualquer finalidade político-eleitoral ou divulgação pública de declarações do ex-presidente

(Rosinei Coutinho/STF/Flickr)

(Rosinei Coutinho/STF/Flickr)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 10h13.

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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta segunda-feira a retomada das visitas do candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar humanitária. A decisão atende a um pedido apresentado pela defesa em 5 de outubro e foi tomada após o encerramento do período de 90 dias de suspensão imposto em julho.

A proibição havia sido determinada depois que Flávio Bolsonaro utilizou uma visita ao pai para obter uma carta escrita pelo ex-presidente e divulgá-la nas redes sociais. Segundo Moraes, a conduta representou descumprimento da medida cautelar que proíbe Jair Bolsonaro de utilizar redes sociais, direta ou indiretamente, por intermédio de terceiros.

Na decisão desta segunda-feira, obtida pela EXAME, o ministro destacou que a punição aplicada em julho foi integralmente cumprida e que não houve fatos novos que justificassem a prorrogação da restrição. O magistrado também citou parecer da Procuradoria-Geral da República favorável ao restabelecimento do direito de visita.

Com isso, Flávio Bolsonaro volta a poder visitar o ex-presidente nos mesmos horários, condições e protocolos de segurança anteriormente estabelecidos. Entretanto, Moraes manteve a proibição de qualquer utilização das visitas para fins político-eleitorais. Também segue vedada a divulgação de manifestos, cartas, declarações ou qualquer outro conteúdo atribuído a Jair Bolsonaro, inclusive por intermédio de terceiros e independentemente do meio utilizado. 

Principais trechos da decisão

Entre os pontos destacados no documento assinado por Alexandre de Moraes estão:

  • A suspensão das visitas de Flávio Bolsonaro foi determinada em 13 de julho de 2026 após o descumprimento da proibição de uso de redes sociais por terceiros.
  • O ministro afirmou que Flávio obteve uma carta do ex-presidente durante visita e a divulgou nas redes sociais, o que configurou "desvio de finalidade" do direito de visita.
  • O período de suspensão foi encerrado em 11 de outubro de 2026, completando os 90 dias fixados pela decisão judicial.
  • Moraes registrou que não houve fatos supervenientes que justificassem uma nova restrição e mencionou parecer da Procuradoria-Geral da República nesse sentido.
  • A retomada das visitas foi autorizada, mas permanece proibida qualquer finalidade político-eleitoral ou divulgação pública de declarações do ex-presidente.
  • A decisão determinou comunicação imediata às autoridades de segurança do Distrito Federal para cumprimento das providências necessárias.
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