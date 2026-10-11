Antonelli pode ser campeão da Fórmula 1 na próxima prova; veja o cenário

Andrea Kimi Antonelli está cada vez mais perto de conquistar seu primeiro título mundial de Fórmula 1. O piloto da Mercedes ampliou a vantagem na liderança do campeonato após terminar o GP de Cingapura, disputado neste domingo, na terceira colocação.

Com o resultado, o italiano chegou aos 340 pontos e abriu 102 de frente para o companheiro de equipe, George Russell, vice-líder da temporada com 238. Agora, Antonelli já tem chances matemáticas de confirmar o título no Grande Prêmio dos Estados Unidos, marcado para 25 de outubro, em Austin, no Texas.

O que Antonelli precisa para ser campeão nos Estados Unidos?

A combinação mais simples envolve uma vitória de Antonelli em Austin. Além disso, Russell precisaria terminar a corrida em nono lugar ou abaixo, enquanto Lewis Hamilton teria de cruzar a linha de chegada em quinto ou pior.

Caso esse cenário se concretize, o italiano abriria uma vantagem suficiente para não poder mais ser alcançado pelos rivais nas cinco etapas restantes da temporada.

Se vencer a prova e Russell terminar em nono, Antonelli ganhará 23 pontos sobre o companheiro de equipe. A diferença subiria de 102 para 125 pontos, margem exata necessária para garantir matematicamente o campeonato.

Hamilton, terceiro colocado na tabela com 229 pontos, também entra na conta. Se Antonelli vencer e o piloto da Ferrari terminar em quinto, a vantagem entre os dois chegaria a 126 pontos, acima dos 125 ainda disponíveis até o fim da temporada.

E se ele não vencer?

Sem a vitória em Austin, Antonelli dificilmente confirmará o título já na etapa americana. Resultados como segundo ou terceiro lugar podem aumentar sua vantagem sobre os concorrentes, dependendo do desempenho dos adversários, mas não garantem a conquista antecipada.

Russell segue como principal perseguidor e precisa reduzir a diferença de 102 pontos para continuar com chances reais de disputar o campeonato. Um resultado à frente de Antonelli nos Estados Unidos ajudaria o britânico a diminuir a distância.

Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc e Lando Norris também permanecem matematicamente vivos na briga pelo título. Por isso, o italiano precisa abrir uma vantagem inalcançável sobre todos os concorrentes, e não apenas sobre Russell.

Como Cingapura aproximou Antonelli do título?

O GP de Cingapura foi decisivo para ampliar a vantagem do líder do campeonato. Antonelli terminou em terceiro lugar, atrás apenas de Max Verstappen, vencedor da corrida, e Charles Leclerc.

Já Russell ficou apenas na nona posição após sofrer com uma punição relacionada à troca de motor, resultado que permitiu ao italiano ampliar a diferença para 102 pontos.

Com isso, Antonelli mantém o controle da disputa e chega ao GP dos Estados Unidos dependendo de uma combinação relativamente simples para confirmar o primeiro título mundial da carreira.

Se não conseguir fechar a conta em Austin, o italiano terá novas oportunidades nas etapas seguintes, começando pelo GP da Cidade do México, programado para o fim de semana posterior.