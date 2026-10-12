Ganhadores do Nobel escreveram 'bíblia' da política monetária e estão em 'Hall da Fama'

Os vencedores do Prêmio Nobel de Economia, os americanos Robert Hall e Michael Woodford, dedicaram suas carreiras ao estudo dos efeitos das decisões e comportamentos de consumidores e empresas sobre a economia, além de analisar o papel central desempenhado pela política monetária.

Os estudos desenvolvidos por Hall e Woodford ajudaram a transformar a forma como economistas analisam as oscilações da atividade econômica. Em vez de considerar apenas indicadores como inflação, produção e consumo, os modelos passaram a incorporar as decisões tomadas por famílias e empresas, além das expectativas desses agentes em relação ao futuro.

A abordagem ganhou relevância após as crises do petróleo da década de 1970, quando os modelos keynesianos tradicionais encontraram dificuldades para explicar o cenário de inflação elevada e desemprego persistente. Nesse contexto, os trabalhos dos dois economistas contribuíram para uma compreensão mais precisa da relação entre decisões individuais e os resultados observados na economia como um todo.

Woodford, nascido em 1955 na cidade de Chicopee, em Massachusetts, é professor de Economia Política e ocupa a cátedra John Bates Clark na Universidade Columbia, em Nova York.

Em 2025, recebeu o Prêmio Fronteiras do Conhecimento em Economia, Finanças e Gestão de Empresas da Fundação BBVA, ao lado de Olivier Blanchard e Jordi Galí.

A “bíblia” da política monetária

Segundo Blanchard, Woodford é autor da obra considerada a “bíblia” do modelo mais utilizado na formulação de políticas monetárias nos últimos quinze anos.

O economista desenvolveu uma nova geração de modelos dinâmicos de equilíbrio, ampliando a ideia de que os mercados não são perfeitamente competitivos. Sua abordagem incorporou a concorrência imperfeita e os atrasos no ajuste de preços e salários dentro da economia.

Esses avanços metodológicos abriram espaço para um entendimento mais robusto do papel exercido pela política monetária.

A partir desses modelos, tornou-se possível avaliar quais seriam as políticas monetárias mais eficazes ou menos eficientes e medir seus efeitos concretos sobre famílias, empresas e a economia em geral, destacou a Fundação BBVA.

Woodford também ajudou a definir instrumentos amplamente adotados após a crise financeira de 2008, como a gestão das expectativas sobre as taxas de juros futuras. A estratégia passou a ser utilizada para influenciar os juros atuais e transmitir maior previsibilidade aos agentes econômicos e aos mercados.

De acordo com seu próprio site, sua obra mais importante é “Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy” (“Juros e Preços: Fundamentos de uma Teoria da Política Monetária”), livro que recebeu em 2003 o prêmio da Associação de Editores Americanos como melhor obra profissional ou acadêmica na área de Economia.

Woodford formou-se em Direito pela Escola de Direito de Yale em 1980 e concluiu seu doutorado em Economia no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) em 1983.

Atualmente, é pesquisador associado do Escritório Nacional de Pesquisa Econômica (NBER), em Cambridge, Massachusetts, pesquisador do Centro de Pesquisa em Política Econômica, em Londres, e integrante da rede de pesquisa CESifo, sediada em Munique.

Suas pesquisas mais recentes se concentram nas implicações da racionalidade limitada para a análise econômica, utilizando descobertas da psicologia cognitiva e da neurociência para compreender como decisões baseadas em representações mentais imprecisas podem influenciar resultados econômicos.

Impostos, crescimento e influência acadêmica

Robert Hall, por sua vez, nasceu em Palo Alto, nos Estados Unidos, em 1943. Atualmente é pesquisador sênior da Hoover Institution e professor de Economia na Universidade Stanford, onde ocupa a cátedra Robert e Carole McNeil.

Antes de chegar a Stanford, atuou nos departamentos de Economia do MIT e da Universidade da Califórnia, instituição na qual obteve os títulos de mestrado e doutorado.

Especialista em economia aplicada, Hall afirma em sua página na Universidade Stanford que seus interesses de pesquisa incluem emprego, inflação, tecnologia, concorrência e política econômica, tanto na economia como um todo quanto em mercados específicos.

Ao lado do colega Alvin Rabushka, da Hoover Institution, desenvolveu um modelo de tributação do consumo voltado para maior eficiência e equilíbrio fiscal.

Os impostos e o Hall da Fama

Um artigo publicado pela dupla em 1981 tornou-se referência para o crescente interesse acadêmico e político pelos impostos sobre consumo. Posteriormente, ambos escreveram o livro “The Flat Tax” (“O Imposto de Alíquota Única”).

Em reconhecimento às contribuições para a inovação financeira, a revista Money incluiu Hall e Rabushka em seu “Hall da Fama”.

Em um estudo publicado em 1976, Hall introduziu a distinção entre os chamados “economistas da água doce” e “economistas da água salgada”.

A primeira corrente sustenta que as oscilações econômicas decorrem principalmente de mudanças na oferta e que o governo possui capacidade limitada para influenciar o nível de atividade econômica. Já a segunda atribui as flutuações principalmente às variações da demanda e considera que políticas públicas, especialmente a política monetária, podem afetar a atividade econômica.

Hall também dirigiu o programa de pesquisas sobre flutuações econômicas e crescimento do Escritório Nacional de Pesquisa Econômica entre 1978 e 2013.

Além disso, continua presidindo o comitê responsável por manter a cronologia semioficial dos ciclos econômicos dos Estados Unidos.

Ao longo da carreira, atuou como consultor de diversas instituições governamentais americanas ligadas à formulação de política econômica, incluindo o Departamento do Tesouro, o Federal Reserve (Fed) e o Escritório de Orçamento do Congresso, do qual integra o conselho consultivo.

O economista também fez parte do Comitê Consultivo Presidencial Nacional sobre Produtividade.