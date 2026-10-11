Palmeiras x Corinthians: quais foram as maiores goleadas do Verdão

O Palmeiras goleou o Corinthians neste domingo por 4 a 1 no Nubank Parque, em clássico válido pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão segue invicto em clássicos estaduais nesta temporada - somando todas as competições.

O Palmeiras segue na segunda colocação do Brasileiro atrás do Flamengo. Já o Corinthians, que anunciou Clarence Seedorf como novo treinador, segue perigosamente perto do Z4.

Giay, duas vezes, Barboza e Matheus Bidu (contra) marcaram pelo Palmeiras. Gustavo Henrique descontou para o Timão já nos acréscimos.

História dos duelos

Entre os triunfos mais marcantes do Palmeiras está o 4 a 0 aplicado em 2004, resultado que figura entre as maiores goleadas do Derby pela competição nacional.

Naquele duelo, disputado em 2 de maio de 2004, o Palmeiras venceu com gols de Pedrinho, Muñoz e Vagner Love, além de um gol contra de Rincón. O placar se tornou, até então, uma das maiores vitórias palmeirenses sobre o Corinthians em confrontos válidos pelo Brasileirão.

O resultado foi igualado em janeiro de 2021, quando o Palmeiras voltou a derrotar o rival por 4 a 0. Na partida válida pelo Campeonato Brasileiro, Luiz Adriano e Raphael Veiga marcaram duas vezes cada.

Pelo histórico do confronto na Série A, o Palmeiras leva vantagem. Em 64 partidas disputadas pelo Campeonato Brasileiro, o Verdão soma 25 vitórias, contra 19 do Corinthians, além de 21 empates. O time alviverde marcou 86 gols, enquanto o rival balançou as redes 61 vezes.

Maiores goleadas do Palmeiras sobre o Corinthians no Brasileirão

Palmeiras 4 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro de 2004.

– Campeonato Brasileiro de 2004. Palmeiras 4 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro de 2021

Embora o histórico geral do Derby registre goleadas ainda maiores, como os placares de 8 a 0 em 1933 e 6 a 0 em 1948, esses confrontos ocorreram em outras competições e não pelo Campeonato Brasileiro