Quanto foi o jogo do Flamengo hoje contra o Fluminense

O Flamengo levou a melhor no clássico contra o Fluminense neste domingo no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um duelo equilibrado e de poucas oportunidades claras, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de Jorge Carrascal no segundo tempo.

O resultado mantém o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro.

Como foi o jogo?

O clássico teve equilíbrio durante grande parte da partida. O Fluminense terminou com mais posse de bola, enquanto o Flamengo foi mais eficiente nas finalizações e conseguiu criar as melhores oportunidades ofensivas.

Após um primeiro tempo sem gols, o Flamengo encontrou o caminho da vitória aos 20 minutos do segundo tempo. Lucas Paquetá recebeu espaço na entrada da área e serviu Jorge Carrascal, que finalizou para vencer o goleiro Fábio e abrir o placar no Maracanã.

O gol mudou o panorama da partida e obrigou o Fluminense a buscar o ataque nos minutos finais. A equipe tricolor promoveu mudanças ofensivas, incluindo as entradas de Ganso, Hulk e Savarino, mas encontrou dificuldades para superar a defesa rubro-negra.

Carrascal decide o clássico

O nome da partida foi Jorge Carrascal. Além de marcar o único gol do confronto, o meia teve participação constante nas ações ofensivas do Flamengo e foi decisivo para garantir os três pontos diante do rival carioca.

Jogo teve clima intenso

Como costuma ocorrer nos Fla-Flus, o confronto foi marcado por disputas fortes e cartões amarelos. Erick Pulgar e Saúl Ñíguez foram advertidos pelo lado flamenguista, enquanto Luciano Acosta, Agustín Canobbio, Ignácio e Guilherme Arana receberam cartões pelo Fluminense.