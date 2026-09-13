Esporte
Fase de grupos copa 2026

Brasil é campeão do Pré-Olímpico de vôlei feminino e garante vaga em LA28

Equipe venceu a Argentina por 3 sets a 0 no Maracanãzinho

Brasil vence Pré-Olímpico Sul-Americano e garante vaga nos Jogos de LA 2028 (Divulgação/CBV)

Brasil vence Pré-Olímpico Sul-Americano e garante vaga nos Jogos de LA 2028 (Divulgação/CBV)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 16h50.

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A seleção brasileira de vôlei feminino garantiu a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 ao conquistar o título do Pré-Olímpico Sul-Americano de 2026, neste domingo, 13, no Maracanãzinho.

O Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 0, com parciais de 26-24, 25-19 e 25-16.

Comandada por José Roberto Guimarães, a seleção brasileira se junta a Turquia, Egito, Tailândia e Canadá entre as equipes já classificadas para os Jogos.

Com o fim dos torneios continentais femininos, as próximas vagas serão definidas pela Copa do Mundo de 2027, que distribuirá três vagas, e pelo ranking mundial de junho de 2028, também com três vagas em disputa.

Destaques da campanha

A ponteira Gabi foi eleita a MVP do campeonato, marcando seu retorno após lesão. A levantadora Roberta e a ponteira Ana Cristina também foram indicadas para a seleção do torneio.

A conquista representa a 24ª medalha de ouro do Brasil na história do Sul-Americano e a 16ª consecutiva, com a equipe titular em quadra — mesmo com o desfalque de Rosamaria, que sofreu lesão no joelho esquerdo ao longo da competição.

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