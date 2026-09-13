Alison dos Santos vence Mundial de Atletismo Ultimate em Budapeste

Alison dos Santos, o Piu, conquistou neste domingo, 13, em Budapeste, o título do Mundial de Atletismo Ultimate 2026 nos 400m com barreiras, confirmando o domínio do Brasil na prova.

O brasileiro terminou a prova em 45.98, se tornando o primeiro atleta a correr os 400m com barreiras abaixo dos 46 segundos por duas vezes na carreira.

Além do feito, Piu segue invicto na temporada.

Como foi a disputa

Na competição deste final de semana, Piu superou os dois principais adversários da modalidade: o americano Rai Benjamin, que fez 46.40, e o norueguês Karsten Warholm, com 46.78 — ambos ex-campeões olímpicos.

Além do título, o resultado tem um valor especial: marca o primeiro confronto entre Piu e Benjamin na temporada, já que o corredor americano tem priorizado os 400m rasos em 2026.

Desempenho de Matheus Lima

Outro representante do Brasil na prova, Matheus Lima terminou a competição na sétima colocação, com o tempo de 48.67.

Agora, os dois brasileiros agora se preparam para os Jogos Sul-Americanos de Santa Fé, na Argentina.