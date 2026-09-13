Alison dos Santos vence Mundial de Atletismo Ultimate em Budapeste

Alison dos Santos bate Rai Benjamin e Warholm em Budapeste (Divulgação/Ultimate Championship)
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Publicado em 13 de setembro de 2026 às 17h00.
Alison dos Santos, o Piu, conquistou neste domingo, 13, em Budapeste, o título do Mundial de Atletismo Ultimate 2026 nos 400m com barreiras, confirmando o domínio do Brasil na prova.
O brasileiro terminou a prova em 45.98, se tornando o primeiro atleta a correr os 400m com barreiras abaixo dos 46 segundos por duas vezes na carreira.
Além do feito, Piu segue invicto na temporada.
Na competição deste final de semana, Piu superou os dois principais adversários da modalidade: o americano Rai Benjamin, que fez 46.40, e o norueguês Karsten Warholm, com 46.78 — ambos ex-campeões olímpicos.
Além do título, o resultado tem um valor especial: marca o primeiro confronto entre Piu e Benjamin na temporada, já que o corredor americano tem priorizado os 400m rasos em 2026.
Outro representante do Brasil na prova, Matheus Lima terminou a competição na sétima colocação, com o tempo de 48.67.
Agora, os dois brasileiros agora se preparam para os Jogos Sul-Americanos de Santa Fé, na Argentina.