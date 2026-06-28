Brasil e Argentina podem se cruzar na semifinal da Copa; veja o que precisa acontecer

O chaveamento da Copa do Mundo de 2026 colocou Brasil e Argentina no mesmo lado da chave, abrindo a possibilidade de um confronto entre as seleções apenas na semifinal do torneio. O cenário foi definido após o fim da fase de grupos e reorganização do mata-mata.

A Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, inicia sua trajetória contra o Japão na segunda fase e pode cruzar com seleções europeias e africanas até uma eventual decisão.

Brasil está longe de Alemanha, França e Espanha até a final

O outro lado do chaveamento da Copa do Mundo reúne seleções como Alemanha, França, Espanha, Holanda, Portugal e Bélgica, que não podem enfrentar o Brasil antes de uma eventual final.

França terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, com 10 gols marcados e dois sofridos;

Espanha venceu o Uruguai por 1 a 0 e ficou na liderança do Grupo H;

Alemanha, mesmo com derrota para o Equador, terminou em primeiro no Grupo E.

Com isso, essas seleções só podem cruzar o caminho do Brasil em uma possível decisão.

O que precisa acontecer para Brasil e Argentina irem à semifinal da Copa do Mundo?

O confronto entre Brasil e Argentina na semifinal da Copa do Mundo depende da progressão das duas seleções até as fases finais. Para isso:

Brasil precisa avançar por Japão, Costa do Marfim/Noruega e possível duelo contra Inglaterra nas quartas;

Argentina segue no mesmo lado da chave e pode alcançar a semifinal;

Inglaterra aparece como possível adversário do Brasil nas quartas de final;

Alemanha, França e Espanha só podem enfrentar o Brasil na final.

Qual o caminho da Argentina até a final?

A Argentina, na mesma chave que o Brasil, tem um percurso considerado mais simples até a semifinal. Isso porque, para chegar a esse cenário, a seleção atual campeã mundial não precisará encarar nenhuma favorita histórica do torneio: