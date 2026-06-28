Brasil e Argentina podem se cruzar na semifinal da Copa; veja o que precisa acontecer

Lionel Messi e Marquinhos: jogadores foram convocados para a Copa do Mundo de 2026 por Argentina e Brasil, respectivamente (Andre Borges/picture alliance via Getty Images)
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Publicado em 28 de junho de 2026 às 12h10.
Última atualização em 28 de junho de 2026 às 12h11.
O chaveamento da Copa do Mundo de 2026 colocou Brasil e Argentina no mesmo lado da chave, abrindo a possibilidade de um confronto entre as seleções apenas na semifinal do torneio. O cenário foi definido após o fim da fase de grupos e reorganização do mata-mata.
A Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, inicia sua trajetória contra o Japão na segunda fase e pode cruzar com seleções europeias e africanas até uma eventual decisão.
O outro lado do chaveamento da Copa do Mundo reúne seleções como Alemanha, França, Espanha, Holanda, Portugal e Bélgica, que não podem enfrentar o Brasil antes de uma eventual final.
Com isso, essas seleções só podem cruzar o caminho do Brasil em uma possível decisão.
O confronto entre Brasil e Argentina na semifinal da Copa do Mundo depende da progressão das duas seleções até as fases finais. Para isso:
A Argentina, na mesma chave que o Brasil, tem um percurso considerado mais simples até a semifinal. Isso porque, para chegar a esse cenário, a seleção atual campeã mundial não precisará encarar nenhuma favorita histórica do torneio: