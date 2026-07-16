Por que você não pode comprar o tênis que Sinner usou para vencer Wimbledon

Em Londres, o termômetro passava dos 30 graus, um calor pouco comum para os padrões de Wimbledon. Jannik Sinner ajeitava as cordas da raquete antes do saque decisivo contra Alexander Zverev, os pés apoiados num tênis branco com detalhes verdes que nenhuma loja no mundo vende. O italiano fechou a partida em 6-7, 7-6, 6-3 e 6-4, depois de quase quatro horas, e ergueu pela segunda vez seguida o troféu do torneio mais tradicional do calendário.

A vitória rendeu a Sinner seu quinto título de Grand Slam e um cheque de 3,6 milhões de libras, cerca de R$ 24,7 milhões. Ele também se tornou o décimo tenista da Era Aberta a defender o título em Wimbledon. Parte da atenção em torno da final acabou dividida com o que ele carregava nos pés.

Um modelo feito sob medida

Jannik Sinner em ação durante a final contra Alexander Zverev em Wimbledon (Reprodução/Instagram)

O calçado é uma versão exclusiva do Nike GP Challenge 1.5, tênis de saibro duro pensado para movimentos rápidos e mudanças bruscas de direção. Uma unidade Air Zoom no antepé ajuda a dar impulso na largada, outra no calcanhar oferece amortecimento, e uma placa plástica na região do meio do pé garante estabilidade nos deslocamentos laterais. Um cadarço reforçado por webbing trava o encaixe do pé, enquanto uma camada extra de borracha na ponta resiste ao atrito constante contra o saibro.

A versão de Sinner ganhou uma colorway branca e verde desenvolvida especialmente para ele, além de uma placa prateada na língua, detalhe que marcava sua condição de atual campeão do torneio. No jargão do mercado esportivo, esse tipo de calçado é chamado de PE, sigla para "player exclusive". Grandes marcas costumam reservar versões únicas de seus produtos para os atletas que patrocinam.

Detalhe do Nike GP Challenge 1.5 usado por Jannik Sinner na final de Wimbledon 2026 (Reprodução/Instagram)

Essa foi a primeira vez que Sinner venceu Wimbledon calçando o GP Challenge 1.5. No ano anterior, havia levantado o troféu com o modelo anterior, o GP Challenge 1, ao bater Carlos Alcaraz na decisão. A sequência de duas taças em dois modelos diferentes da mesma linha mostra o quanto a Nike tem investido na relação com o italiano desde que assinou com ele em 2022, contrato de dez anos avaliado em US$ 150 milhões.

O modelo que qualquer um pode comprar

A boa notícia para quem se interessou pelo tênis é que a versão de prateleira do GP Challenge 1.5 está disponível para venda, ainda que sem a colorway exclusiva de Sinner e sem a placa na língua. O modelo custa 134,99 libras, cerca de R$ 925, e vem em três opções de cor, branco, preto e uma tonalidade acinzentada chamada steam. Toda a tecnologia usada na quadra central, da unidade Air Zoom à placa de estabilidade, está presente na versão comercial.

Adidas, Asics e outras marcas mantêm esquemas parecidos com seus atletas de ponta há anos, reservando cores, materiais e detalhes de acabamento para quem carrega o contrato mais valioso do elenco. Esse tipo de peça costumava circular apenas entre torcedores mais atentos ao equipamento esportivo. Hoje atravessa o universo da moda com mais frequência, à medida que tenistas como Sinner ganham relevância também como figuras de estilo fora das quadras.