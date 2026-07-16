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Fase de grupos copa 2026

LALIGA bate receita de 5,46 bi de euros e público de 17,5 milhões na temporada 2025/26

Campeonato Espanhol encerra a temporada 2025/26 com alta de 8,1% na receita, recorde de público e novos contratos de transmissão

LALIGA divulga balanço com recorde de público, alta nas receitas e contratos de mídia previstos para o ciclo entre 2027 e 2032 (Angel Perez Meca/Europa Press via Getty Images)

LALIGA divulga balanço com recorde de público, alta nas receitas e contratos de mídia previstos para o ciclo entre 2027 e 2032 (Angel Perez Meca/Europa Press via Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de julho de 2026 às 08h00.

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A LALIGA encerrou a temporada 2025/26 com receita normalizada de € 5,464 bilhões, alta de 8,1% na comparação com o período anterior, segundo informações divulgadas pelo presidente da competição, Javier Tebas. Foi o segundo ano consecutivo em que o futebol profissional espanhol ultrapassou a marca de € 5 bilhões em receitas.

O resultado financeiro foi acompanhado pela entrada de novos parceiros comerciais. A organização fechou um acordo global com a Duracell e contratos nacionais com Airbnb e Volkswagen. Os valores e a duração dessas parcerias não foram informados no material divulgado.

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A temporada também registrou 17.535.164 torcedores nos estádios das duas principais divisões do Campeonato Espanhol. O número representa o maior público acumulado informado pela LALIGA, apesar das restrições de capacidade e das obras realizadas em diferentes estádios.

A LALIGA EA SPORTS, primeira divisão do futebol espanhol, recebeu mais de 11,6 milhões de espectadores e alcançou taxa de ocupação de 84,9%. A LALIGA HYPERMOTION, segunda divisão nacional, reuniu 5,8 milhões de torcedores, com ocupação próxima de 67%.

A entidade também divulgou os resultados da negociação dos direitos audiovisuais para o mercado espanhol. O novo ciclo de transmissão, previsto para o período entre 2027 e 2032, deve gerar mais de € 6,135 bilhões.

O valor representa crescimento de quase 9% e inclui os contratos firmados com Movistar e DAZN, enquanto outros direitos nacionais ainda serão comercializados. A LALIGA classificou o resultado como o maior crescimento entre as principais ligas europeias, mas não apresentou, no material divulgado, os dados usados na comparação.

Distribuição internacional e combate à pirataria

No mercado internacional, a LALIGA ampliou seus contratos de distribuição. No Brasil, a competição fechou um acordo com a CazéTV. Nos países nórdicos, os direitos foram negociados com Disney+ e TV2. Na Polônia, o CANAL+ será o parceiro exclusivo da liga durante cinco temporadas.

A entidade informou que reduziu em 60% o consumo de transmissões piratas na Espanha. As medidas incluíram a ampliação da equipe de investigação e o reforço dos centros de operações instalados em Dubai e na Argentina, além da atuação no Iraque.

A organização também mantém colaboração com Google, Fastly e Akamai, empresas que fornecem serviços de infraestrutura, distribuição e proteção de conteúdo na internet. O comunicado não detalhou o período usado para calcular a redução da pirataria nem os métodos de medição.

No setor de tecnologia, a LALIGA citou projetos relacionados à produção de transmissões, experiência dos torcedores, análise de dados e uso corporativo de inteligência artificial. A publicação não apresentou investimentos, fornecedores ou resultados financeiros vinculados a essas iniciativas.

A competição informou ainda que 86 jogadores vinculados aos seus clubes participaram da Copa do Mundo da FIFA de 2026, distribuídos por 31 seleções. O dado inclui atletas formados ou contratados pelas equipes que disputaram as competições organizadas pela liga espanhola.

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Protocolos Contra Discriminação e Projetos Sociais

Em parceria com a Federação Espanhola de Municípios e Províncias, a LALIGA lançou a Rede de Cidades LALIGA, programa voltado à conscientização e à prevenção de episódios de ódio. A entidade também adotou um protocolo para prevenção e resposta a casos de discriminação e assédio nos estádios.

Mais de 500 profissionais da organização e dos clubes participaram da quinta Conferência de Clubes. O encontro tratou da troca de práticas de gestão e da coordenação entre a LALIGA, a Real Federação Espanhola de Futebol, a RFEF, e as equipes.

A LALIGA Genuine Moeve, competição destinada a jogadores com deficiência intelectual, encerrou a temporada com 50 clubes e mais de 1.400 participantes. A entidade também manteve os programas Futura Afición e La Ligue d’Égalité, voltados à educação, inclusão e ações sociais na Espanha e em outros mercados.

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