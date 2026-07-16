Segurança domina embate entre Haddad e Tarcísio em São Paulo

A segurança pública se tornou o principal campo de disputa entre o pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tentará a reeleição. Antes mesmo do início oficial da campanha, o tema já concentra críticas, troca de acusações e a preparação das principais propostas dos dois grupos.

Segundo O Globo, a campanha de Haddad pretende divulgar nas próximas semanas um pacote exclusivo para a área de segurança, antecipando um dos capítulos mais relevantes de seu programa de governo. A estratégia reflete pesquisas de opinião que apontam a violência como a principal preocupação dos eleitores paulistas.

Plano prioriza crime organizado e uso de inteligência

O documento em elaboração terá como eixo central o combate às organizações criminosas por meio da integração entre forças estaduais e órgãos federais, como Polícia Federal, Receita Federal e Ministérios Públicos. A campanha também pretende ampliar o uso de inteligência e de tecnologias, incluindo ferramentas de inteligência artificial para análise de dados e identificação de criminosos.

Outro foco será a segurança urbana, com medidas voltadas para reduzir roubos e furtos, especialmente de celulares, além de ações para retomar áreas dominadas pelo crime.

O plano ainda prevê iniciativas para ampliar a proteção às mulheres e combater a violência de gênero, tema que ganhou espaço após o aumento dos casos de feminicídio registrados no estado.

Entre as promessas defendidas por Haddad está a retomada do modelo de gravação contínua das câmeras corporais utilizadas pela Polícia Militar. O petista afirma que o sistema ajuda a reduzir a letalidade policial e também oferece proteção aos próprios agentes durante as operações.

A proposta contrasta com o modelo adotado atualmente pelo governo Tarcísio, no qual os equipamentos são acionados em situações específicas, embora a gestão estadual tenha anunciado mecanismos automáticos para ampliar a gravação das ocorrências.

Governo destaca queda de indicadores criminais

Aliados de Tarcísio afirmam que a campanha dará destaque aos resultados obtidos durante o mandato, como a redução de indicadores de criminalidade e o aumento das operações integradas com a Polícia Federal no combate ao crime organizado.

O grupo do governador também rebate críticas do PT sobre segurança pública e tem explorado programas implementados por Haddad quando era prefeito de São Paulo, especialmente as políticas voltadas para usuários de drogas na região central da capital.

A expectativa é que ambos os candidatos detalhem suas propostas para a área nas próximas semanas, transformando a segurança em um dos principais temas da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

*Com O Globo