Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo H

O Grupo H da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim com a Espanha na liderança e Cabo Verde fazendo história ao se classificar em segundo lugar, na estreia da seleção em Copas do Mundo.

Uruguai e Arábia Saudita foram eliminados ainda na fase de grupos.

Como foram os jogos do grupo

Na primeira rodada, Espanha e Cabo Verde empataram sem gols, em Atlanta, em uma estreia que já surpreendia pelo equilíbrio. No mesmo dia, Arábia Saudita e Uruguai também ficaram no 1 a 1.

Na segunda rodada, a Espanha goleou a Arábia Saudita por 4 a 0, com gols de Lamine Yamal, dois de Mikel Oyarzabal e um contra dos sauditas. No outro jogo, Cabo Verde fez um duelo eletrizante contra o Uruguai e buscou o empate por 2 a 2, em Miami — os cabo-verdianos chegaram a abrir o placar com Kevin Pina, o primeiro gol da história do país em Copas do Mundo, viram a virada uruguaia ainda no primeiro tempo, mas empataram outra vez com Hélio Varela.

Na rodada decisiva, a Espanha derrotou o Uruguai por 1 a 0, em Guadalajara, com gol de Alex Baena, e confirmou a liderança do grupo com 7 pontos e nenhum gol sofrido na fase de grupos. No outro jogo, Cabo Verde e Arábia Saudita empataram sem gols, em Houston — resultado que garantiu aos cabo-verdianos a segunda colocação da chave, de forma invicta.

Classificação final do Grupo H

1º — Espanha — 7 pontos (nenhum gol sofrido)

— 7 pontos (nenhum gol sofrido) 2º — Cabo Verde — 3 pontos (invicta, três empates)

— 3 pontos (invicta, três empates) 3º — Uruguai — 2 pontos (eliminado)

— 2 pontos (eliminado) 4º — Arábia Saudita — 2 pontos (eliminada)

Os próximos passos da Espanha e de Cabo Verde

Como líder do grupo, a Espanha enfrenta a Áustria na fase de 16 avos de final, na quinta-feira, 2 de julho, às 16h (horário de Brasília).

Já o Cabo Verde, em sua campanha histórica, encara nada menos que a Argentina de Lionel Messi, atual campeã mundial, na sexta-feira, 3 de julho, às 19h.