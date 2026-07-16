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Fase de grupos copa 2026

Tem jogos do Brasileirão hoje? Veja o calendário da semana e os horários das partidas

Série A retorna após mais de um mês de paralisação por causa da Copa do Mundo de 2026; Botafogo x Santos e Vitória x Vasco abrem a retomada da competição

Brasileirão: torneio volta de pausa após disputa da Copa do Mundo (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Brasileirão: torneio volta de pausa após disputa da Copa do Mundo (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 16 de julho de 2026 às 11h58.

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O Campeonato Brasileiro está de volta. Após mais de um mês de paralisação por causa da Copa do Mundo de 2026, a Série A retorna nesta quinta-feira, 16, com duas partidas que marcam o reinício da competição e dão sequência à 19ª rodada, a última do primeiro turno.

Os primeiros jogos da retomada colocam frente a frente Botafogo e Santos, no estádio Nilton Santos, e Vitória e Vasco, no Barradão. Ambos os confrontos começam às 19h30, de Brasília.

A programação continua na sexta-feira, 17, quando outros três jogos encerram a semana de retorno do Brasileirão. Entre eles, um duelo atrasado da 4ª rodada entre Bahia e Chapecoense.

Jogos do Brasileirão hoje, 16 de julho

  • 19h30 – Botafogo x Santos | Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)
  • 19h30 – Vitória x Vasco | Barradão (Salvador)

Jogos do Brasileirão nesta sexta-feira, 17

  • 19h30 – Bahia x Chapecoense | Arena Fonte Nova (Salvador) 4ª rodada (jogo atrasado)
  • 20h00 – Fluminense x Red Bull Bragantino | Maracanã (Rio de Janeiro)
  • 20h00 – Mirassol x Grêmio | Estádio José Maria de Campos Maia (Mirassol)

Brasileirão volta após pausa para a Copa do Mundo

A interrupção da Série A aconteceu por causa da disputa da Copa do Mundo de 2026. Sem jogos oficiais durante mais de um mês, os clubes aproveitaram o período para realizar treinamentos, recuperar atletas lesionados e promover ajustes técnicos e táticos para a sequência da temporada.

Além da preparação física, algumas equipes também chegaram à retomada com mudanças no elenco e novos reforços contratados durante a janela de transferências, aumentando a expectativa para a segunda metade do campeonato.

Com a volta do Brasileirão, a disputa entra em uma fase decisiva. A 19ª rodada encerra o primeiro turno da competição, enquanto os clubes já começam a projetar a corrida pelo título, vagas em competições continentais e a luta contra o rebaixamento.

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