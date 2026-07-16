Tem jogos do Brasileirão hoje? Veja o calendário da semana e os horários das partidas

Brasileirão: torneio volta de pausa após disputa da Copa do Mundo (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)
Colaboradora
Publicado em 16 de julho de 2026 às 11h58.
O Campeonato Brasileiro está de volta. Após mais de um mês de paralisação por causa da Copa do Mundo de 2026, a Série A retorna nesta quinta-feira, 16, com duas partidas que marcam o reinício da competição e dão sequência à 19ª rodada, a última do primeiro turno.
Os primeiros jogos da retomada colocam frente a frente Botafogo e Santos, no estádio Nilton Santos, e Vitória e Vasco, no Barradão. Ambos os confrontos começam às 19h30, de Brasília.
A programação continua na sexta-feira, 17, quando outros três jogos encerram a semana de retorno do Brasileirão. Entre eles, um duelo atrasado da 4ª rodada entre Bahia e Chapecoense.
A interrupção da Série A aconteceu por causa da disputa da Copa do Mundo de 2026. Sem jogos oficiais durante mais de um mês, os clubes aproveitaram o período para realizar treinamentos, recuperar atletas lesionados e promover ajustes técnicos e táticos para a sequência da temporada.
Além da preparação física, algumas equipes também chegaram à retomada com mudanças no elenco e novos reforços contratados durante a janela de transferências, aumentando a expectativa para a segunda metade do campeonato.
Com a volta do Brasileirão, a disputa entra em uma fase decisiva. A 19ª rodada encerra o primeiro turno da competição, enquanto os clubes já começam a projetar a corrida pelo título, vagas em competições continentais e a luta contra o rebaixamento.