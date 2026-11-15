RESUMO ＋ A disputa para definir o estádio da final da Copa do Mundo de 2030 segue em aberto, com Espanha e Marrocos na corrida para receber a decisão. O presidente da federação espanhola, Rafael Louzán, considera inegociável a realização da partida em território espanhol. Marrocos, por sua vez, planeja construir uma arena com capacidade para 115 mil pessoas. A Fifa anunciará a escolha em 2028.

A disputa para definir o país que receberá a final da Copa do Mundo de 2030 segue acirrada. De um lado, a atual campeã Espanha insiste em sediar a decisão do torneio e considera inegociável a realização da partida em seu território. Do outro, Marrocos planeja construir um mega estádio para receber o confronto mais importante da competição.

No sábado, 14, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Rafael Louzán, reiterou que não existe outro cenário considerado pela entidade além de uma final em território espanhol. O dirigente também descartou a possibilidade de o país retirar sua candidatura caso a Fifa escolha outra sede para a decisão.

Os espanhóis defendem dois estádios como possíveis palcos da partida: o Santiago Bernabéu, em Madri, e o Camp Nou, em Barcelona. Já o Marrocos planeja construir uma arena com capacidade para aproximadamente 115 mil espectadores em Benslimane, na região de Casablanca.

A discussão também ganhou contornos políticos na Espanha. Alberto Núñez Feijóo, candidato da direita espanhola à presidência do governo, declarou que defenderia a retirada da candidatura do país caso Marrocos fosse escolhido para sediar a final.

Louzán, por sua vez, argumenta que a Copa do Mundo de 2030 pertence ao continente europeu e afirma que Portugal não dispõe de estádios com estrutura adequada para receber a decisão. Apesar da posição firme da federação espanhola, a palavra final será da Fifa, que deverá anunciar o estádio escolhido em 2028.

Enquanto a disputa permanece aberta, uma delegação de técnicos da entidade realizou, ao longo desta semana, visitas a estádios espanhóis para avaliar as instalações que poderão receber partidas do Mundial.

Copa do Mundo do centenário

A edição de 2030 será organizada conjuntamente por Espanha, Portugal e Marrocos. Como parte das celebrações pelos 100 anos da competição, Argentina, Uruguai e Paraguai também receberão pelo menos três partidas da primeira fase do torneio.

A expectativa da organização é que a edição comemorativa se destaque entre as anteriores. Louzán afirmou que o Mundial deverá ser a melhor Copa do Mundo da história, especialmente pelo simbolismo de marcar o centenário da competição.