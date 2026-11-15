Espanha x Inglaterra: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Espanha e Inglaterra se enfrentam neste domingo, 15 de novembro, às 16h45 (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Nations League 2026/27. As duas seleções já garantiram vaga nas quartas de final, mas ainda disputam a liderança do Grupo A3. A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada, da ge TV, no YouTube, e do Disney+ Premium, no streaming.
Vale mencionar que o último encontro entre ingleses e espanhóis terminou melhor para os atuais campeões do mundo, com vitória de La Roja por 3 a 2 em Wembley.
Panorama das equipes
- Espanha: líder do Grupo A3, com 12 pontos, a seleção comandada por Luis de la Fuente chega à última rodada com a classificação assegurada. A equipe venceu a Tchéquia por 2 a 0 na última quinta-feira, em Praga, e mantém 100% de aproveitamento na competição. Com a vantagem na tabela, os espanhóis precisam apenas de um empate diante da Inglaterra para confirmar a primeira colocação. No primeiro turno, venceram os ingleses por 3 a 2, em Wembley.
- Inglaterra: na segunda posição, a seleção de Thomas Tuchel também já está classificada para as quartas de final. Os ingleses chegam após vencerem a Croácia por 2 a 1, na última quinta-feira, em Wembley, com gols de Morgan Rogers e Harry Kane. Para ultrapassar a Espanha e terminar a fase de grupos na liderança, a equipe precisa conquistar os três pontos fora de casa.
Prováveis escalações
- Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Huijsen e Cucurella; Fabián Ruiz e Pedri; Lamine Yamal, Fermín López e Baena; Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
- Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Burn e Hall; Anderson e Rice; Morgan Rogers, Bellingham e Gordon; Harry Kane. Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
Ficha técnica:
- Jogo: Espanha x Inglaterra
- Competição: Nations League 2026/27 (Grupo A3, 6ª rodada)
- Data e horário: domingo, 15 de novembro, às 16h45 (de Brasília)
- Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri, na Espanha
- Onde assistir: SporTV (TV fechada), ge TV (YouTube) e Disney+ Premium (streaming)