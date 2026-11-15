Como foi o primeiro jogo de Ronaldinho Gaúcho em 11 anos? Veja os destaques

Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho voltou oficialmente aos gramados e já participou de um gol em sua primeira partida pelo Ravenna, clube da terceira divisão do Campeonato Italiano. Neste domingo, 15, o brasileiro deu o passe que iniciou a jogada do primeiro gol da equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Forlì.

Com a camisa 10, o ex-jogador atuou durante todo o primeiro tempo e deixou o campo sob aplausos da torcida.

Durante a partida, Ronaldinho também cobrou escanteios e tentou algumas jogadas próximas à área. Em uma das cobranças, aos 18 minutos, encontrou Donati na primeira trave, mas o cabeceio foi defendido pelo goleiro adversário. Aos 40 minutos, o brasileiro ainda tentou ajudar na marcação e deu um carrinho para interceptar uma jogada do Forlì.

O jogador brasileiro foi substituído no intervalo. Além da celebração dos cerca de 6.500 torcedores presentes no estádio Bruno Benelli, Gaúcho recebeu cumprimentos dos jogadores das duas equipes. Entre os espectadores estava o ex-goleiro Dida, seu antigo companheiro no Milan e na Seleção Brasileira.

Na segunda etapa, o Ravenna ampliou a vantagem aos 13 minutos, com Simone Rabbi, em jogada que também teve participação do brasileiro Vinicius. A vitória manteve a equipe na vice-liderança de sua chave na terceira divisão italiana.

Ronaldinho pode voltar a jogar pelo Ravenna

A participação deste domingo cumpre o compromisso anunciado pelo brasileiro quando se tornou um dos sócios do Ravenna. O projeto é liderado pelo empresário Ignazio Cipriani, amigo pessoal do ex-jogador, e previa ao menos uma aparição de Ronaldinho em uma partida oficial.

Apesar de ter cumprido o acordo, o brasileiro segue inscrito pelo clube e poderá disputar outros jogos ao longo da temporada. Ainda não há confirmação sobre uma nova participação.

Ronaldinho estava afastado das partidas oficiais desde setembro de 2015, quando defendeu o Fluminense pela última vez. A aposentadoria foi anunciada oficialmente em 2018. Desde então, o ex-meia participou principalmente de jogos festivos e eventos de exibição.