Esporte

Como foi o primeiro jogo de Ronaldinho Gaúcho em 11 anos? Veja os destaques

Brasileiro atuou durante todo o primeiro tempo na vitória por 2 a 0 do Ravenna sobre o Forlì; aos 46 anos, jogador foi ovacionado pela torcida

Ronaldinho Gaúcho pelo Ravenna: brasileiro é um dos sócios do clube italiano (Reprodução/site/ravennafc.it)

Ronaldinho Gaúcho pelo Ravenna: brasileiro é um dos sócios do clube italiano (Reprodução/site/ravennafc.it)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 16h29.

Priorizar nos meus resultados Google

Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho voltou oficialmente aos gramados e já participou de um gol em sua primeira partida pelo Ravenna, clube da terceira divisão do Campeonato Italiano. Neste domingo, 15, o brasileiro deu o passe que iniciou a jogada do primeiro gol da equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Forlì.

Com a camisa 10, o ex-jogador atuou durante todo o primeiro tempo e deixou o campo sob aplausos da torcida.

Durante a partida, Ronaldinho também cobrou escanteios e tentou algumas jogadas próximas à área. Em uma das cobranças, aos 18 minutos, encontrou Donati na primeira trave, mas o cabeceio foi defendido pelo goleiro adversário. Aos 40 minutos, o brasileiro ainda tentou ajudar na marcação e deu um carrinho para interceptar uma jogada do Forlì.

O jogador brasileiro foi substituído no intervalo. Além da celebração dos cerca de 6.500 torcedores presentes no estádio Bruno Benelli, Gaúcho recebeu cumprimentos dos jogadores das duas equipes. Entre os espectadores estava o ex-goleiro Dida, seu antigo companheiro no Milan e na Seleção Brasileira.

Na segunda etapa, o Ravenna ampliou a vantagem aos 13 minutos, com Simone Rabbi, em jogada que também teve participação do brasileiro Vinicius. A vitória manteve a equipe na vice-liderança de sua chave na terceira divisão italiana.

Ronaldinho pode voltar a jogar pelo Ravenna

A participação deste domingo cumpre o compromisso anunciado pelo brasileiro quando se tornou um dos sócios do Ravenna. O projeto é liderado pelo empresário Ignazio Cipriani, amigo pessoal do ex-jogador, e previa ao menos uma aparição de Ronaldinho em uma partida oficial.

Apesar de ter cumprido o acordo, o brasileiro segue inscrito pelo clube e poderá disputar outros jogos ao longo da temporada. Ainda não há confirmação sobre uma nova participação.

Ronaldinho estava afastado das partidas oficiais desde setembro de 2015, quando defendeu o Fluminense pela última vez. A aposentadoria foi anunciada oficialmente em 2018. Desde então, o ex-meia participou principalmente de jogos festivos e eventos de exibição.

Acompanhe tudo sobre:FutebolFutebol europeuRonaldinho Gaúcho

Mais de Esporte

Onde será a final da Copa do Mundo 2030? Espanha e Marrocos disputam palco da decisão

Espanha x Inglaterra: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

França x Turquia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Bélgica x Itália: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Mais na Exame

Mundo

Caos nos aeroportos dos EUA pode se estender até segunda-feira, diz governo

Mercados

Elon Musk e outros CEOs do Vale do Silício pressionam Nvidia a trazer Jensen Huang de volta

Esporte

Onde será a final da Copa do Mundo 2030? Espanha e Marrocos disputam palco da decisão

Negócios

Com 62 aviões e novas rotas, low cost de US$ 1 bilhão aposta no Brasil após crescer 56%