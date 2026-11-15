França x Turquia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

França e Turquia se enfrentam neste domingo, 15 de novembro, às 16h45 (de Brasília), no Stade Atlantique Bordeaux Métropole, em Bordeaux, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Nations League 2026/27. O confronto vale a classificação francesa às quartas de final. A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e da ge tv, no YouTube.

As equipes chegam para o confronto em momentos distintos: enquanto a França precisa de apenas um empate para ir às quartas de final da competição da Uefa, a Turquia já está rebaixada para a Liga B do torneio europeu de seleções.

Panorama das equipes

França: a seleção ocupa a segunda colocação do Grupo A1, com dez pontos, mesma pontuação da líder Itália. A equipe comandada por Zinédine Zidane chega após perder para os italianos por 3 a 1, de virada, na última quinta-feira. Michael Olise abriu o placar, mas Pio Esposito, duas vezes, e Davide Frattesi marcaram para os adversários. Os franceses precisam de um empate para garantir a classificação às quartas de final, independentemente do resultado de Bélgica x Itália.

a seleção ocupa a segunda colocação do Grupo A1, com dez pontos, mesma pontuação da líder Itália. A equipe comandada por Zinédine Zidane chega após perder para os italianos por 3 a 1, de virada, na última quinta-feira. Michael Olise abriu o placar, mas Pio Esposito, duas vezes, e Davide Frattesi marcaram para os adversários. Os franceses precisam de um empate para garantir a classificação às quartas de final, independentemente do resultado de Bélgica x Itália. Turquia: na quarta e última posição da chave, sem pontos conquistados, a seleção já não tem chances de avançar e teve o rebaixamento para a Liga B confirmado. O time de Sergen Yalçın acumula cinco derrotas consecutivas na competição. Na rodada anterior, perdeu para a Bélgica por 2 a 1, mesmo após sair na frente com gol de Arda Güler. Kevin De Bruyne e Charles De Ketelaere garantiram a virada belga.

Prováveis escalações

França: Maignan; Malo Gusto, Upamecano, Konaté (Jacquet) e Truffert; Da Cunha (Camavinga), Rabiot e Cherki; Olise, Doué (Mbappé) e Barcola. Técnico: Zinédine Zidane.

Maignan; Malo Gusto, Upamecano, Konaté (Jacquet) e Truffert; Da Cunha (Camavinga), Rabiot e Cherki; Olise, Doué (Mbappé) e Barcola. Zinédine Zidane. Turquia: Çakir; Aydin, Demiral, Kabak e Kadioglu; Yuksek e Kokçu; Akgun, Arda Guler e Yilmaz; Enes Unal. Técnico: Sergen Yalçın.

Ficha técnica: