Tabela do Brasileirão: Palmeiras mantém vantagem sobre o Flamengo após jogos de ontem

Repórter
Publicado em 23 de julho de 2026 às 08h21.
Palmeiras e Flamengo venceram seus jogos na quarta-feira, 22, e mantiveram as duas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O time paulista chegou aos 44 pontos, enquanto os cariocas somam 37, mas têm um jogo a menos.
O Palmeiras derrotou o Coritiba por 3 a 1, no Couto Pereira, e manteve sete pontos de vantagem na liderança. A equipe soma 13 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 19 partidas.
Na Arena Condá, o Flamengo goleou a Chapecoense por 4 a 0. O Rubro-Negro tem 11 vitórias, quatro empates e três derrotas em 18 jogos, além do mesmo saldo de gols do líder: 19.
O Athletico-PR completa o G3 após vencer o São Paulo por 2 a 1 e chegar aos 33 pontos. Na outra partida de quarta-feira, o Cruzeiro bateu o Internacional pelo mesmo placar e subiu quatro posições, chegando ao sétimo lugar.
A 19ª rodada termina nesta quinta-feira, 23, com o confronto entre Corinthians e Remo, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|GP
|GC
|SG
|%
|1
|Palmeiras
|44
|19
|13
|5
|1
|33
|14
|19
|77
|2
|Flamengo
|37
|18
|11
|4
|3
|35
|16
|19
|68
|3
|Athletico-PR
|33
|19
|10
|3
|6
|26
|19
|7
|57
|4
|Fluminense
|32
|19
|9
|5
|5
|29
|24
|5
|56
|5
|Bragantino
|30
|19
|9
|3
|7
|26
|20
|6
|52
|6
|Bahia
|30
|19
|8
|6
|5
|28
|24
|4
|52
|7
|Cruzeiro
|27
|19
|7
|6
|6
|26
|29
|-3
|47
|8
|Coritiba
|26
|19
|7
|5
|7
|25
|27
|-2
|45
|9
|São Paulo
|25
|19
|7
|4
|8
|24
|22
|2
|43
|10
|Botafogo
|25
|18
|7
|4
|7
|33
|32
|1
|46
|11
|Atlético-MG
|25
|19
|7
|4
|8
|23
|24
|-1
|43
|12
|Vitória
|25
|18
|7
|4
|7
|22
|25
|-3
|46
|13
|Corinthians
|24
|18
|6
|6
|6
|18
|19
|-1
|44
|14
|Internacional
|21
|19
|5
|6
|8
|22
|24
|-2
|36
|15
|Santos
|21
|19
|5
|6
|8
|27
|31
|-4
|36
|16
|Grêmio
|21
|19
|5
|6
|8
|21
|25
|-4
|36
|17
|Vasco
|20
|19
|5
|5
|9
|22
|30
|-8
|35
|18
|Mirassol
|19
|18
|5
|4
|9
|20
|25
|-5
|35
|19
|Remo
|18
|18
|4
|6
|8
|21
|29
|-8
|33
|20
|Chapecoense
|9
|19
|1
|6
|12
|17
|39
|-22
|15