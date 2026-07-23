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Fase de grupos copa 2026

Tabela do Brasileirão: Palmeiras mantém vantagem sobre o Flamengo após jogos de ontem

Líder venceu o Coritiba por 3 a 1, enquanto o Flamengo goleou a Chapecoense por 4 a 0 e segue na segunda posição

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 23 de julho de 2026 às 08h21.

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Palmeiras e Flamengo venceram seus jogos na quarta-feira, 22, e mantiveram as duas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O time paulista chegou aos 44 pontos, enquanto os cariocas somam 37, mas têm um jogo a menos.

O Palmeiras derrotou o Coritiba por 3 a 1, no Couto Pereira, e manteve sete pontos de vantagem na liderança. A equipe soma 13 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 19 partidas.

Na Arena Condá, o Flamengo goleou a Chapecoense por 4 a 0. O Rubro-Negro tem 11 vitórias, quatro empates e três derrotas em 18 jogos, além do mesmo saldo de gols do líder: 19.

O Athletico-PR completa o G3 após vencer o São Paulo por 2 a 1 e chegar aos 33 pontos. Na outra partida de quarta-feira, o Cruzeiro bateu o Internacional pelo mesmo placar e subiu quatro posições, chegando ao sétimo lugar.

A 19ª rodada termina nesta quinta-feira, 23, com o confronto entre Corinthians e Remo, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Resultados da 19ª rodada

  • Botafogo 2 x 1 Santos
  • Vitória 1 x 0 Vasco
  • Fluminense 1 x 1 Bragantino
  • Mirassol 2 x 1 Grêmio
  • Atlético-MG 1 x 1 Bahia
  • Coritiba 1 x 3 Palmeiras
  • São Paulo 1 x 2 Athletico-PR
  • Internacional 1 x 2 Cruzeiro
  • Chapecoense 0 x 4 Flamengo
  • Corinthians x Remo — quinta-feira, 23, às 19h30

Tabela do Brasileirão atualizada

PosiçãoTimePontosJogosVitóriasEmpatesDerrotasGPGCSG%
1Palmeiras4419135133141977
2Flamengo3718114335161968
3Athletico-PR331910362619757
4Fluminense32199552924556
5Bragantino30199372620652
6Bahia30198652824452
7Cruzeiro27197662629-347
8Coritiba26197572527-245
9São Paulo25197482422243
10Botafogo25187473332146
11Atlético-MG25197482324-143
12Vitória25187472225-346
13Corinthians24186661819-144
14Internacional21195682224-236
15Santos21195682731-436
16Grêmio21195682125-436
17Vasco20195592230-835
18Mirassol19185492025-535
19Remo18184682129-833
20Chapecoense91916121739-2215
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