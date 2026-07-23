Tabela do Brasileirão: Palmeiras mantém vantagem sobre o Flamengo após jogos de ontem

Palmeiras e Flamengo venceram seus jogos na quarta-feira, 22, e mantiveram as duas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O time paulista chegou aos 44 pontos, enquanto os cariocas somam 37, mas têm um jogo a menos.

O Palmeiras derrotou o Coritiba por 3 a 1, no Couto Pereira, e manteve sete pontos de vantagem na liderança. A equipe soma 13 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 19 partidas.

Na Arena Condá, o Flamengo goleou a Chapecoense por 4 a 0. O Rubro-Negro tem 11 vitórias, quatro empates e três derrotas em 18 jogos, além do mesmo saldo de gols do líder: 19.

O Athletico-PR completa o G3 após vencer o São Paulo por 2 a 1 e chegar aos 33 pontos. Na outra partida de quarta-feira, o Cruzeiro bateu o Internacional pelo mesmo placar e subiu quatro posições, chegando ao sétimo lugar.

A 19ª rodada termina nesta quinta-feira, 23, com o confronto entre Corinthians e Remo, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Resultados da 19ª rodada

Botafogo 2 x 1 Santos

Vitória 1 x 0 Vasco

Fluminense 1 x 1 Bragantino

Mirassol 2 x 1 Grêmio

Atlético-MG 1 x 1 Bahia

Coritiba 1 x 3 Palmeiras

São Paulo 1 x 2 Athletico-PR

Internacional 1 x 2 Cruzeiro

Chapecoense 0 x 4 Flamengo

Corinthians x Remo — quinta-feira, 23, às 19h30

Tabela do Brasileirão atualizada