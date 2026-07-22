São Paulo x Athletico-PR: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Luciano: São paulo e Athletico-PR se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão (Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
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Publicado em 22 de julho de 2026 às 15h51.
São Paulo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira, 22, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, com mando do Tricolor.
O São Paulo retorna para a segunda parte da temporada buscando se reencontrar com as vitórias no Brasileirão. A equipe vem de cinco jogos sem vencer no campeonato, somando dois empates e três derrotas. Com isso, está na 8ª colocação, com 25 pontos.
Por outro lado, o Athletico-PR faz boa campanha em seu retorno à elite nacional e briga pelas primeiras posições na tabela. Com 30 pontos, a equipe está em 5º lugar, a apenas 2 pontos do Fluminense, 3º colocado do Campeonato Brasileiro.
O duelo entre São Paulo e Athletico-PR terá transmissão da Globo, do Premiere e do ge TV.
A partida de hoje começa às 21h30 (horário de Brasília).
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendell; Bobadilla, Marcos Antônio e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira.
Técnico: Dorival Jr.
Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Viveros.
Técnico: Odair Hellmann.
Athletico-PR 1 x 0 São Paulo (Copa do Brasil 2025)
São Paulo 2 x 1 Athletico-PR (Copa do Brasil 2025)
São Paulo 2 x 1 Athletico-PR (Brasileirão 2024)
Athletico-PR 1 x 2 São Paulo (Brasileirão 2024)
Athletico-PR 1 x 1 São Paulo (Brasileirão 2023)