São Paulo x Athletico-PR: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

São Paulo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira, 22, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, com mando do Tricolor.

O São Paulo retorna para a segunda parte da temporada buscando se reencontrar com as vitórias no Brasileirão. A equipe vem de cinco jogos sem vencer no campeonato, somando dois empates e três derrotas. Com isso, está na 8ª colocação, com 25 pontos.

Por outro lado, o Athletico-PR faz boa campanha em seu retorno à elite nacional e briga pelas primeiras posições na tabela. Com 30 pontos, a equipe está em 5º lugar, a apenas 2 pontos do Fluminense, 3º colocado do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir São Paulo x Athletico-PR

O duelo entre São Paulo e Athletico-PR terá transmissão da Globo, do Premiere e do ge TV.

Que horas é o jogo São Paulo x Athletico-PR?

A partida de hoje começa às 21h30 (horário de Brasília).

Possíveis escalações de São Paulo x Athletico-PR

São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendell; Bobadilla, Marcos Antônio e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira.

Técnico: Dorival Jr.

Athletico-PR

Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Viveros.

Técnico: Odair Hellmann.

Últimos cinco jogos entre São Paulo e Athletico-PR

Athletico-PR 1 x 0 São Paulo (Copa do Brasil 2025)

São Paulo 2 x 1 Athletico-PR (Copa do Brasil 2025)

São Paulo 2 x 1 Athletico-PR (Brasileirão 2024)

Athletico-PR 1 x 2 São Paulo (Brasileirão 2024)

Athletico-PR 1 x 1 São Paulo (Brasileirão 2023)