Internacional x Cruzeiro: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Internacional e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 22, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 21h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Antes da pausa para a disputa da Copa do Mundo, o Internacional vinha de duas derrotas seguidas no Brasileirão. Assim, o Colorado quer usar o retorno aos gramados para reagir na competição. Com 21 pontos, os gaúchos ocupam a 14ª colocação, próximos da zona de rebaixamento.

O Cruzeiro, por sua vez, está uma posição acima de seu rival desta noite e ocupa o 13º lugar, com 24 pontos. A Raposa, porém, antes da paralisação, vinha de quatro jogos invicta no Brasileiro, com duas vitórias e dois empates.

Onde assistir Internacional x Cruzeiro?

O duelo entre Internacional e Cruzeiro terá transmissão da Globo e do Premiere.

Que horas é o jogo Internacional x Cruzeiro?

A partida de hoje começa às 21h30 (horário de Brasília).

Possíveis escalações de Internacional x Cruzeiro

Internacional

Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Paulinho, Allex, Carbonero e Bernabei; Vitinho.

Técnico: Paulo Pezzolano.

Cruzeiro

Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Gabriel Pec, Sinisterra e Kaio Jorge.

Técnico: Artur Jorge.

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