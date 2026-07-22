Internacional x Cruzeiro: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Cruzeiro x Internacional: As equipes se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão
Colaborador
Publicado em 22 de julho de 2026 às 15h52.
Internacional e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 22, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 21h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.
Antes da pausa para a disputa da Copa do Mundo, o Internacional vinha de duas derrotas seguidas no Brasileirão. Assim, o Colorado quer usar o retorno aos gramados para reagir na competição. Com 21 pontos, os gaúchos ocupam a 14ª colocação, próximos da zona de rebaixamento.
O Cruzeiro, por sua vez, está uma posição acima de seu rival desta noite e ocupa o 13º lugar, com 24 pontos. A Raposa, porém, antes da paralisação, vinha de quatro jogos invicta no Brasileiro, com duas vitórias e dois empates.
O duelo entre Internacional e Cruzeiro terá transmissão da Globo e do Premiere.
A partida de hoje começa às 21h30 (horário de Brasília).
Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Paulinho, Allex, Carbonero e Bernabei; Vitinho.
Técnico: Paulo Pezzolano.
Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Gabriel Pec, Sinisterra e Kaio Jorge.
Técnico: Artur Jorge.