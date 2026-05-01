Lançamentos do Prime Video em maio de 2026: veja os filmes e as séries

O ano de 2026 continua repleto de novidades para os amantes do streaming, e o mês de maio chega com uma lista robusta de estreias no Prime Video.

Entre os destaques para as séries, estão produções como a segunda temporada de Citadel e o retorno de Belas Maldições — , além da estreia de Spider-Noir, que expande o universo de heróis da plataforma.

Já para os filmes, o mês conta com o lançamento de épicos e suspenses, como o aguardado Wicked: Parte II e o longa de ação Soldado de Chumbo. Os fãs de terror também podem conferir o retorno da franquia Silent Hill com o novo Regresso para o Inferno.

Confira a lista completa de lançamentos do Prime Video em abril de 2026:

Séries que entram no Prime Video em maio

Citadel - Temporada 2 | 06/05/2026

Amores Improváveis - Temporada 1 | 13/05/2026

Belas Maldições - Temporada 3 | 13/05/2026

It's Not Like That - Temporada 1 | 15/05/2026

Spider-Noir - Temporada 1 | 27/05/2026

Filmes que entram no Prime Video em maio