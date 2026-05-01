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Lançamentos do Prime Video em maio de 2026: veja os filmes e as séries

Nova temporada de 'Citadel', o retorno de 'Belas Maldições' e o aguardado 'Spider-Noir' estão entre os destaques do mês

Maio no Prime Video: veja os filmes e séries que entram no catálogo (Sanne Gault / Prime © Amazon Content Services )

Maio no Prime Video: veja os filmes e séries que entram no catálogo (Sanne Gault / Prime © Amazon Content Services )

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de maio de 2026 às 06h06.

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O ano de 2026 continua repleto de novidades para os amantes do streaming, e o mês de maio chega com uma lista robusta de estreias no Prime Video.

Entre os destaques para as séries, estão produções como a segunda temporada de Citadel e o retorno de Belas Maldições — ,  além da estreia de Spider-Noir, que expande o universo de heróis da plataforma.

Já para os filmes, o mês conta com o lançamento de épicos e suspenses, como o aguardado Wicked: Parte II e o longa de ação Soldado de Chumbo. Os fãs de terror também podem conferir o retorno da franquia Silent Hill com o novo Regresso para o Inferno.

Confira a lista completa de lançamentos do Prime Video em abril de 2026:

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Séries que entram no Prime Video em maio

  • Citadel - Temporada 2 | 06/05/2026
  • Amores Improváveis - Temporada 1 | 13/05/2026
  • Belas Maldições - Temporada 3 | 13/05/2026
  • It's Not Like That - Temporada 1 | 15/05/2026
  • Spider-Noir - Temporada 1 | 27/05/2026

Filmes que entram no Prime Video em maio

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  • Soldado de Chumbo | 01/05/2026
  • Terror em Silent Hill: Regresso para o Inferno | 01/05/2026
  • Honey, Não! | 06/05/2026
  • Non è un Paese per Single | 08/05/2026
  • Uma Segunda Chance | 03/05/2026 (Loja Prime Video)
  • Eddington | 15/05/2026
  • A Empregada | 15/05/2026 (Assinatura adicional Telecine)
  • Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma | 20/05/2026
  • Wicked: Parte II | 22/05/2026
  • O Maravilhoso Mágico de Oz - Parte 1 | 23/05/2026
  • Para Sempre Medo | 23/05/2026
  • Bugonia | 27/05/2026
  • Velhos Bandidos | 29/05/2026
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