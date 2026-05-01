Lançamentos do Prime Video em maio de 2026: veja os filmes e as séries

Maio no Prime Video: veja os filmes e séries que entram no catálogo (Sanne Gault / Prime © Amazon Content Services )
Repórter de Casual
Publicado em 1 de maio de 2026 às 06h06.
O ano de 2026 continua repleto de novidades para os amantes do streaming, e o mês de maio chega com uma lista robusta de estreias no Prime Video.
Entre os destaques para as séries, estão produções como a segunda temporada de Citadel e o retorno de Belas Maldições — , além da estreia de Spider-Noir, que expande o universo de heróis da plataforma.
Já para os filmes, o mês conta com o lançamento de épicos e suspenses, como o aguardado Wicked: Parte II e o longa de ação Soldado de Chumbo. Os fãs de terror também podem conferir o retorno da franquia Silent Hill com o novo Regresso para o Inferno.