Tradicional leilão de vinhos da França sofre com efeitos da crise climática

Vinho: produção na França foi impactada por seca e verão intenso (Getty Images/Getty Images)
Repórter de Marketing
Publicado em 15 de novembro de 2026 às 19h45.
Um dos leilões de vinhos mais tradicionais do mundo enfrenta um cenário desafiador. Realizado anualmente na cidade de Beaune, na região francesa da Borgonha, o leilão dos Hospices de Beaune chega à edição de 2026 pressionado pelos efeitos da crise climática sobre a produção de uvas.
Depois de meses de estiagem e ondas de calor durante o verão europeu, a quantidade de vinho disponível para venda foi reduzida significativamente. Segundo informações da AFP, nos 60 hectares de vinhedos administrados pelos Hospices de Beaune, a colheita deste ano caiu pela metade. Na Borgonha como um todo, a produção ficou 26% abaixo da média dos últimos cinco anos.
Como resultado da colheira reduzida, apenas 432 barris e duas meias barricas foram colocados à venda na edição deste ano. O volume se aproxima do registrado em 2021, quando foram comercializadas 358,5 barricas, o menor patamar da história moderna do evento, que acontece desde 1859.
O cenário contrasta com o desempenho de poucos anos atrás. Em 2022, o leilão arrecadou cerca de 29 milhões de euros, mais que o dobro do recorde anterior, de 13,97 milhões de euros, registrado em 2018. Na ocasião, uma safra considerada boa permitiu colocar 802 lotes à venda, com a presença de aproximadamente 800 participantes.
Apesar da redução na oferta, a procura pelos rótulos da Borgonha continua forte. De acordo com a Euronews, cerca de 500 compradores participaram do leilão deste ano, com inscrições de diferentes países. A Sotheby's, responsável pela organização, também preparou uma estrutura em sua sede em Nova York para que interessados nos Estados Unidos acompanhassem a venda remotamente.
A menor quantidade disponível pode, inclusive, pressionar os preços individuais. De acordo com especialistas, o preço médio por barril poderá alcançar um novo recorde.
Criado em 1859, o leilão dos Hospices de Beaune é considerado a segunda mais antiga venda beneficente de vinhos do mundo. O evento tem origem na tradição filantrópica da instituição hospitalar Hospices de Beaune, cujas receitas são destinadas a investimentos estruturais no hospital.
Além da importância histórica e social, a venda se consolidou como uma vitrine internacional dos vinhos da Borgonha e do mercado de luxo. Em 2022, o destaque foi uma barrica especial de vinho Corton Grand Cru, arrematada por 810 mil euros, o equivalente a mais de 2.800 euros por garrafa.
Na edição de 2026, a tradicional barrica beneficente também voltou a chamar atenção. O lote é destinado a organizações que apoiam pessoas com doenças raras, entre elas a esclerose lateral amiotrófica (ELA).