A procura de brasileiros por imóveis em Punta del Este cresceu já no dia seguinte ao segundo turno da eleição presidencial, segundo a imobiliária Coelho da Fonseca. É nesse momento que chega ao mercado brasileiro um dos projetos que vêm mudando o balneário uruguaio: o SLS Punta del Este, com apartamentos a partir de US$ 315 mil, pagos em parcelas em dólar durante a obra.

O valor fica bem abaixo do que se cobra nos projetos de grife mais conhecidos da cidade. No Fasano e no Cipriani, os tíquetes partem de cerca de US$ 2 milhões, segundo os incorporadores e a Coelho da Fonseca.

"Com o cenário político-econômico incerto do Brasil, depois das eleições agora, tivemos um aumento muito grande de clientes procurando imóveis para investir fora do Brasil e especificamente em Punta del Este", disse Alvaro Marco Coelho da Fonseca, co-CEO da Coelho da Fonseca.

O SLS Punta del Este é desenvolvido pelo GNV Group, do grupo argentino Ginevra. O complexo de uso misto em Puerto Madero, em Buenos Aires, é apontado como o maior empreendimento da Argentina.

A marca SLS pertence à Ennismore, braço de hotelaria lifestyle da francesa Accor. O projeto fica na Playa Brava, de frente para o Atlântico, e foi desenhado pelo escritório uruguaio Gómez Platero. As obras começaram em janeiro de 2026.

O empreendimento tem duas torres com perfis diferentes. A primeira reúne um hotel de 80 quartos e apartamentos de um e dois dormitórios inseridos em um programa de renda.

Nesse modelo, o proprietário entrega a unidade ao operador, que a coloca para locação junto com o hotel, e recebe o rendimento em dólar.

A segunda torre tem unidades de dois e três dormitórios voltadas para moradia. Os moradores usam os serviços do hotel, mas têm entrada separada, e essas unidades não fazem parte do programa de renda.

Ao todo, o projeto soma 314 apartamentos, entre unidades de um a três dormitórios e coberturas. Cerca de 40% já foram vendidos, de acordo com os incorporadores.

A operação ficará com a Hotel Equities, que administra cerca de 300 hotéis nas Américas. A empresa americana vai cuidar tanto do hotel quanto do programa de locação das unidades.

É a estreia da Hotel Equities no Uruguai e o primeiro projeto de sua divisão de Caribe e América Latina na América do Sul. A abertura está prevista para o início de 2029.

O formato, chamado de branded residences, se espalhou nos últimos anos por destinos como Miami e Dubai. Em Punta del Este, a operação profissional de aluguel das unidades é uma novidade no mercado local, segundo a Hotel Equities.

A aposta em um país onde a previsibilidade é o principal ativo

Para os incorporadores, o argumento de venda vai além da praia. A América do Sul vive um período de instabilidade política, e o exemplo mais recente é o Paraguai.e mês, o ex-presidente Santiago Peña foi destituído pelo Congresso e preso no âmbito da investigação sobre o colapso do Ueno Bank.

"Quando a gente olha o mapa da região, o Uruguai segue tranquilo", disse Alejandro Ginevra, fundador e presidente do grupo. "No Uruguai, o que acontece? Não acontece nada."

Ginevra reconhece que a economia uruguaia avança devagar. "É verdade que o crescimento do Uruguai é muito lento, mas eu acho que parece que preferimos o crescimento lento, e não o crescimento rápido que depois cai, depois fica instável, depois muda de governo", afirmou.

Para o empresário, o tamanho do país joga a favor. "Às vezes se fala do país pequeno como uma fraqueza, mas me parece que acaba sendo uma força diante de todos esses países grandes ao redor, que vão muito mal."

O SLS é parte de uma leva de projetos de grife que vem alterando o mercado de Punta del Este. Fasano e Cipriani já disputam o comprador de alto padrão, e a cidade deixou de viver só do verão.

Para a Coelho da Fonseca, o movimento ganhou velocidade. "O que estamos vendo agora é um boom do Uruguai, especificamente de Punta del Este, com todos esses novos empreendimentos", disse Alvaro Marco Coelho da Fonseca. "Então há um movimento grande de clientes, mais do que nunca, buscando imóveis para investir no Uruguai."

Quem é o GNV Group

Por trás do SLS Punta del Este está o GNV Group, incorporadora da família argentina Ginevra. A empresa atua em projetos de alto padrão e de uso misto na Argentina e no Uruguai.

O grupo começou no mercado imobiliário vendendo imóveis de terceiros e, há mais de 20 anos, desenvolve projetos próprios. A venda das unidades continua com uma empresa da família, a Ginevra Realty.

A principal obra do grupo é o Madero Harbour, complexo no Dique 1 de Puerto Madero, em Buenos Aires, que reúne residências, escritórios e o World Trade Center Buenos Aires. No mesmo endereço, a empresa já opera um hotel da bandeira SLS.

O grupo é presidido por Alejandro Ginevra. Em entrevista à Forbes Argentina, ele atribuiu ao pai a aposta em Puerto Madero, quando a região ainda não era um bairro valorizado da capital argentina.

Em Punta del Este, o GNV Group é sócio da Accor, por meio da Ennismore, braço da rede francesa dono da marca SLS. O projeto foi desenhado pelo escritório uruguaio Gómez Platero e tem duas torres de 24 andares na Playa Brava, com 270 residências e 80 quartos de hotel.

As obras começaram em 12 de janeiro de 2026, um ano depois do lançamento. O investimento é estimado em cerca de US$ 120 milhões. Além dos argentinos, os compradores vêm principalmente da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá e do Brasil, segundo o próprio Ginevra.