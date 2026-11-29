Quem acompanha os vídeos de Hannah Neeleman já conhece a mesa de madeira da cozinha iluminada por velas de cera de abelha, os pães de fermentação natural e as vacas com nome escrito à mão que pastam no Vale de Kamas, a menos de uma hora de Salt Lake City. A partir do outono de 2027 no hemisfério norte, os seguidores vão poder visitar parte desse cenário. Em entrevista à Vogue americana publicada nesta quarta-feira, 25 de novembro, Hannah e o marido, Daniel Neeleman, anunciaram um complexo de agroturismo com restaurante, café, mercado, espaço para eventos e uma escola de culinária, tudo instalado dentro de uma fazenda em operação.

A Ballerina Farm soma mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, dos quais mais de 10 milhões estão no Instagram, e 80% desse público vive fora dos Estados Unidos. Daniel é filho de David Neeleman, empresário nascido em São Paulo e fundador da JetBlue e da Azul. O casal tem nove filhos educados em casa, e a rotina exibida online transformou a família em tema recorrente de debates sobre maternidade, dinheiro e o movimento conhecido como "tradwife".

Um celeiro holandês na estrada

Os produtos da Ballerina Farm, hoje vendidos online, vão ganhar espaço no mercado que a marca abre em Kamas no outono de 2027 (Reprodução/Instagram)

A primeira etapa fica no terreno de 14 acres, cerca de 5,7 hectares, onde hoje funciona a barraca da marca em Kamas, aberta em abril de 2025. Um celeiro em estilo holandês vai abrigar o que o casal chama de "eatery", um misto de restaurante e café com pratos preparados com carne, laticínios e vegetais da própria fazenda. Do outro lado de uma passagem coberta ficará o mercado, com hortaliças, cortes como o rib eye, queijo de cabra com páprica defumada, leite integral e uma linha de molhos, conservas e refeições prontas.

As prateleiras também vão receber os utensílios da marca, como luvas de forno, aventais e colheres medidoras de madeira, além do Tallow Tin, um hidratante corporal feito com sebo do gado da fazenda e lançado neste mês. Somados, restaurante, loja e pátio terão mais de cinco vezes o tamanho da loja e café que a Ballerina Farm abriu em 2025 em Midway, cidade a 25 minutos dali.

O projeto arquitetônico é de Patrick Williams, do escritório britânico Berdoulat, que buscou referências nas casas dos colonos do século 19 e nas construções agrícolas da região. A prefeitura de Kamas criou em 2024 uma nova categoria de zoneamento para agroturismo depois de anos de conversas com a equipe da marca, e o plano preserva as áreas úmidas protegidas do terreno.

A escola inspirada na Irlanda

A escola de culinária está prevista para 2029 e segue o modelo da Ballymaloe Cookery School, na Irlanda, onde Hannah e Daniel passaram 12 semanas em 2025. Foi lá que conheceram Michael "Tiffin" Griffin, instrutor veterano da escola irlandesa que hoje dirige a área culinária da Ballerina Farm. A ideia é ensinar a cozinhar de acordo com as estações e a adaptar receitas quando um ingrediente falta, onde quer que o aluno more. Daniel define a proposta como um aprendizado de habilidades para o dia a dia, voltado a quem quer cozinhar melhor em casa. "Quero que os alunos passem tempo na leiteria, na horta e na queijaria, para verem de onde vem a comida", disse Hannah à revista. Um restaurante mais formal pode ser incluído no futuro.

O cardápio dependerá do que sair da terra. A horta é comandada por Madison Goodman, agricultor de quarta geração que mantinha seu próprio programa de assinatura de cestas no vale antes de entrar para a equipe, e deve chegar a 5 acres, cerca de 2 hectares. A fazenda conquistou recentemente a certificação orgânica do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Quando a produção própria não for suficiente, a cozinha vai recorrer a produtores vizinhos, uma regra que Tiffin trouxe da Ballymaloe.

Sem sócios na operação

As perguntas sobre quem financia a Ballerina Farm acompanham o casal desde que os vídeos ganharam escala. Daniel afirma que cada braço do negócio dá lucro e que a empresa não tem investidores nem parceiros. "Somos uma empresa com fins lucrativos e precisamos administrar bem as finanças de tudo isso", disse.

Enquanto as obras não começam, a propriedade de Kamas já recebe jantares na fazenda, eventos sazonais e visitas guiadas à leiteria, além de manter o mercado e o food truck em funcionamento, num formato de turismo rural que deve ganhar escala com o novo complexo.