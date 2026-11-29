O Palmeiras venceu o Estudiantes por 1 a 0 no sábado, 28, no Estádio Centenário, em Montevidéu, e conquistou o quarto título da Libertadores. Antes de a bola rolar, uma empresa brasileira cuidou de outra parte da decisão: vendeu os ingressos, atendeu os torcedores e operou o controle de entrada no estádio. Foi a quarta final do torneio em que a gaúcha Imply, por meio da ElevenTickets, assumiu as três etapas para a Conmebol.

Sete dias antes, a empresa havia operado a final da Sul-Americana, entre Atlético-MG e Boca Juniors, em Barranquilla, na Colômbia. A Imply dividiu suas equipes entre os dois países e contratou profissionais locais. Para o Centenário, a estrutura prevista reunia mais de 500 profissionais e mais de 200 equipamentos, entre dispositivos móveis de validação e catracas, segundo a companhia.

Em entrevista à EXAME, Tirone Paz Ortiz, fundador e CEO da Imply, afirma que o futebol responde por mais de 50% da receita da ElevenTickets, unidade que também atende eventos como o Natal Luz e a Oktoberfest de Blumenau. Fundada em 2003 em Santa Cruz do Sul (RS), a empresa atua ainda com terminais de autoatendimento, pistas de boliche e painéis eletrônicos. Um desses painéis é o placar do próprio Centenário, fabricado e instalado pela Imply.

O que está em jogo no contrato com a Conmebol

Segundo Ortiz, o processo de seleção considera a capacidade de atender picos de demanda na venda online e de executar a operação em outro país. A plataforma usa fila virtual e amplia a capacidade de processamento conforme o volume de acessos. Para a Conmebol, a Imply fornece um painel com as vendas por setor em tempo real, o que ajuda a entidade a decidir se abre novas áreas do estádio e como divide os espaços entre as torcidas.

“Tem que ter o preço bastante competitivo para poder atender. Então é preço, é capacidade técnica, é capacidade de operação, de operar com condições adversas”, diz Ortiz.

Na Colômbia, técnicos da Imply levaram cerca de 25 horas para chegar a Barranquilla a partir de Porto Alegre. Nas duas cidades, a empresa montou pontos de atendimento em hotéis e nas áreas de convivência das torcidas. O trabalho nos estádios incluiu treinar profissionais locais para orientar o público e manusear os leitores de ingressos no perímetro e nos portões.

Passagens, hospedagem e contratação de equipes entram na conta de cada decisão. Ao consultar um hotel em Montevidéu perto da final, Ortiz encontrou uma diária de R$ 7 mil. “Se a gente não tiver uma logística bastante planejada, você tem um custo muito alto para fazer essas operações. […] Esses aprendizados que a gente já tem ao longo dos anos já nos levam a poder fazer uma operação mais enxuta”, diz.

O executivo afirma que a Imply usa recursos próprios para financiar a operação. O valor investido nas duas decisões e as condições comerciais do contrato com a Conmebol ficaram sem detalhamento na entrevista.

Da senha esquecida ao ingresso que funciona sem internet

Na final de 2022, em Guayaquil, no Equador, a equipe só conseguiu colocar a conexão do controle de acesso em funcionamento poucas horas antes da abertura dos portões, relata Ortiz. Em 2026, a Imply lançou um aplicativo para cada decisão. O ingresso, pessoal e intransferível, era exibido em um QR Code dinâmico, liberado 72 horas antes do jogo. O código se renovava para impedir o uso de capturas de tela e podia ser apresentado mesmo com o celular offline.

Outra mudança veio dos chamados de torcedores que deixavam para abrir o ingresso na chegada ao estádio. “Muitas vezes são pessoas superocupadas no seu dia a dia, que vão deixar para poder acessar o seu ingresso quando estão chegando no estádio. Daí: ‘Qual a senha que eu coloquei?’. Aí tem os problemas da senha, daí abre o SAC e vira um terror”, diz Ortiz.

Nas duas finais, o acesso ao aplicativo passou a ser feito com um código de uso único enviado ao e-mail da compra. A empresa também integrou as bases de sócios dos clubes ao processo de venda.

Na Copa América de 2019, quando a Imply afirma ter vendido mais de 1 milhão de ingressos em 26 partidas, o volume de chamados levou o CEO a mobilizar outras áreas da empresa. “Eu recordo que, no sábado, eu recrutei praticamente todo o setor administrativo para ajudar o nosso SAC, para a gente poder dar uma resposta mais rápida aos clientes”, afirma.

Na final de 2025, entre Flamengo e Palmeiras, em Lima, o atendimento já operava de outra forma. Segundo Ortiz, um chatbot com inteligência artificial respondeu a cerca de 24 mil dos 26 mil chamados recebidos. “Quando tinha interferência humana, o nosso pessoal já ia treinando o chatbot com inteligência artificial para a próxima resposta já ser através da inteligência artificial. Então isso nos trouxe agilidade, trouxe uma resposta mais imediata para o público que estava com dúvida ali na compra do ingresso”, diz.

O que a Imply vende aos clubes

Os contratos variam conforme o que cada clube já tem instalado e os serviços que pretende contratar. “Não necessariamente a empresa precisa vender a solução 360. […] Outro clube a gente só tem controle de acesso, outros clubes a gente só tem os painéis full color. Então, a gente tem trabalhado de forma muito flexível, de acordo com as necessidades e as dores de cada clube”, afirma Ortiz.

Além da bilheteria e das catracas, a empresa oferece gestão do programa de sócio-torcedor, pagamentos em bares e lanchonetes e venda de produtos como camisas na mesma plataforma de ingressos. O credenciamento atende também às equipes que trabalham nos jogos. “Você precisa de mil seguranças para uma partida. Então, manda o link para a empresa de segurança, ela faz o cadastro de todo aquele staff ou do pessoal de limpeza, e depois você controla para saber se realmente vieram mil pessoas para a parte de segurança, 600 pessoas para a parte de limpeza”, diz Ortiz, ao descrever um exemplo de uso.

Na entrada do público, a Imply fornece reconhecimento facial a clubes como Bahia, Internacional, Vasco e Athletico-PR. Nesses projetos, a empresa usa inteligência artificial para extrair dados do documento e comparar sua imagem com a foto do cadastro. A companhia também desenvolveu um sistema que vincula a biometria facial a um cartão. Na aplicação descrita pelo CEO, o visitante de um evento com preço fixo poderia confirmar a identidade e pagar a entrada na mesma etapa.

Outra aposta é uma plataforma de leilões para que os organizadores possam vender itens como a bola usada em uma partida. “São plataformas que a gente cria para poder também trazer novas fontes de receitas, independente se é beneficente ou não, mas para o organizador do evento ter novas receitas na mesa que até então não tinha”, diz Ortiz.

O Brasil ainda responde por 80% do negócio

A Imply afirma ter produtos em mais de 125 países, considerando suas quatro unidades. Segundo Ortiz, cerca de 80% da receita vêm do mercado doméstico e 20%, das exportações. “Desde há muitos anos, dentro dos planejamentos estratégicos que a gente tem feito, eu gostaria que a Imply fosse 50% do mercado doméstico e 50% do mercado internacional. […] Do desejo à realidade, às vezes está um pouquinho distante”, diz.

No futebol, a empresa automatizou o acesso do estádio do Colo-Colo, em Santiago, e, segundo Ortiz, já fez projetos em quatro estádios no Marrocos. Para 2027, quer ampliar a presença da ElevenTickets no México com um parceiro que já distribui produtos de sua unidade de entretenimento. Nos Estados Unidos, o executivo diz que as tarifas sobre os produtos exportados pela Imply comprimem as margens. A empresa avalia produzir parte deles localmente.

A expansão passa por distribuidores que conhecem as construtoras e integradoras responsáveis pelas obras. A Imply projeta o sistema de cada estádio de acordo com a planta, o cabeamento e os pontos de controle de acesso. A divisão comercial começa depois de definido o projeto.

“Uma vez tendo esse projeto, o nosso departamento de custos especifica com a nossa margem de lucro. E esse preço a gente submete para o nosso distribuidor. Então, o distribuidor, entendendo a realidade local, coloca a sua margem de lucratividade sobre o nosso preço”, afirma Ortiz. “A gente não tem interferência, muitas vezes, na lucratividade do distribuidor local. É a critério dele quanto ele tem que lucrar, desde que não perca o negócio, é claro.”