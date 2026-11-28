O Palmeiras venceu o Estudiantes de La Plata por 1 a 0 neste sábado, 28, no Estádio Centenário, em Montevidéu, e conquistou sua quarta Copa Libertadores. O gol da vitória foi marcado por Ramón Sosa, aos sete minutos do segundo tempo, em uma partida marcada pelo equilíbrio, pelas disputas físicas e pelas oportunidades criadas pelas duas equipes.

O confronto colocou frente a frente dois clubes de tradição no futebol sul-americano e também recuperou um capítulo histórico da competição: a final da Libertadores de 1968, quando o Estudiantes levou a melhor sobre o Palmeiras após três partidas, justamente no mesmo Estádio Centenário.

A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio e pela intensidade. O Estudiantes chegou a ameaçar a equipe brasileira em cobranças de escanteio e finalizações de Guido Carrillo e Tiago Palacios. O Palmeiras, por sua vez, buscou construir suas oportunidades principalmente com Jhon Arias e Ramón Sosa. Aos 28 minutos, o paraguaio finalizou de fora da área, mas não conseguiu abrir o placar.

Na reta final do primeiro tempo, o time alviverde intensificou a pressão. Sosa chegou a levar perigo em uma cabeçada aos 38 minutos, enquanto Lucas Evangelista e o próprio atacante tiveram novas oportunidades nos acréscimos. Murilo também obrigou o goleiro adversário a trabalhar aos 49 minutos, após cabeceio dentro da área. Apesar das tentativas, as equipes foram para o intervalo sem gols.

Sosa decide aos 53 minutos

A definição veio logo no início da segunda etapa. Aos sete minutos, Ramón Sosa recebeu espaço no meio da área e finalizou com o pé esquerdo para balançar as redes, colocando o Palmeiras em vantagem. O gol mudou a dinâmica do confronto e obrigou o Estudiantes a buscar mais o ataque em busca do empate.

A equipe argentina passou a pressionar, especialmente com Edwuin Cetré, que teve duas oportunidades de cabeça defendidas pelo goleiro Carlos Miguel. Tiago Palacios e Santiago Núñez também tentaram levar perigo à meta palmeirense, mas encontraram dificuldades para transformar as investidas em gol.

Diante da pressão adversária, o Palmeiras promoveu mudanças na equipe para renovar o setor ofensivo. Vitor Roque e Mauricio entraram nas vagas de José Manuel López e Ramón Sosa, respectivamente. Andreas Pereira também foi acionado, substituindo Jhon Arias. Pelo lado argentino, as substituições buscaram ampliar o poder de criação e dar mais alternativas ao ataque.

Os minutos finais foram de tensão. O árbitro acrescentou oito minutos ao segundo tempo, período em que o Estudiantes ainda tentou encontrar espaços para chegar ao empate. Marcos Rojo arriscou de fora da área, enquanto Cetré voltou a exigir atenção da defesa palmeirense. A equipe brasileira, no entanto, conseguiu administrar a vantagem até o apito final.

Com o resultado, o Palmeiras encerra a decisão com uma vitória por 1 a 0 e levanta mais uma taça da principal competição de clubes da América do Sul, em uma conquista que ganha contornos especiais por ter acontecido no mesmo estádio em que o Estudiantes havia superado o clube brasileiro na decisão de 1968.