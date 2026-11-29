O pagamento do 13º salário está chegando. Na próxima segunda-feira, 30 de novembro, termina o prazo para as empresas depositarem a primeira parcela do benefício aos trabalhadores. Com as compras de Natal no horizonte, o dinheiro extra pode representar uma oportunidade de consumo, mas também um alívio para quem começa a acumular contas.

É o caso de boa parte dos brasileiros. Segundo uma pesquisa da fintech meutudo, 64,71% dos entrevistados que vão receber o 13º salário afirmam ter contas ou dívidas em atraso. Desse total, 38,60% relatam várias pendências financeiras, enquanto 26,11% têm uma ou duas contas atrasadas.

Diante desse cenário, quitar dívidas aparece como a principal prioridade para o dinheiro extra: 53,24% dos entrevistados que receberão o benefício pretendem utilizá-lo para essa finalidade. Na outra ponta, apenas 4,87% planejam destinar o valor às compras de Black Friday e Natal.

A recomendação de Chaiana Glänzel, planejadora financeira CFP pela Planejar, é aproveitar o dinheiro para reorganizar as finanças antes de assumir novos compromissos. Segundo ela, o primeiro passo é identificar as dívidas existentes e priorizar aquelas que cobram os juros mais elevados, como o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial.

"Nenhum investimento rende o que essas dívidas custam", afirma a especialista. Além de reduzir o peso dos juros, quem tem dinheiro disponível para negociar pode conseguir condições mais vantajosas. "Quem chega para negociar com o dinheiro na mão também costuma conseguir um bom desconto para pagar à vista", diz.

Como organizar o pagamento do 13º salário

Antes de definir o destino do dinheiro, porém, é importante considerar quanto efetivamente vai cair na conta. A primeira parcela do 13º deve ser paga até 30 de novembro e corresponde, em geral, à metade do benefício bruto, sem descontos.

Já a segunda parcela tem prazo até 20 de dezembro. É nela que incidem os descontos de Imposto de Renda e contribuição previdenciária, calculados sobre o valor total do benefício. Por isso, o segundo depósito costuma ser menor.

"Antes de decidir o que fazer com esse dinheiro, o ideal é planejar com o valor líquido que vai de fato cair na conta", orienta a especialista.

Para quem conseguir quitar as pendências financeiras e ainda tiver dinheiro disponível, a próxima prioridade é construir ou reforçar uma reserva de emergência. A referência é acumular o equivalente a seis a 12 meses das despesas mensais.

"Se você ainda não tem uma ou não completou a sua, essa é a chance", afirma. O tamanho da reserva, porém, depende da estabilidade da renda. Quanto menos previsíveis forem os ganhos, maior deve ser a proteção financeira. "Autônomos e empresários devem mirar no teto", recomenda.

O dinheiro também precisa estar aplicado em investimentos que permitam o resgate a qualquer momento. "Esse dinheiro precisa ficar numa aplicação segura e com liquidez diária", explica.

A reserva é importante justamente para evitar que imprevistos se transformem em novas dívidas. "É a reserva que separa um imprevisto que se resolve com tranquilidade de um problema que empurra a pessoa para empréstimos de curto prazo, com juros altíssimos e muito difíceis de pagar", afirma.

13º também pode ser usado para compras, mas com planejamento

Isso não significa que o consumidor precise destinar todo o benefício ao pagamento de dívidas ou à reserva financeira. Depois de resolver as pendências e encaminhar uma proteção para emergências, é possível separar uma parcela do dinheiro para compras, viagens ou outros objetivos pessoais.

"Isso não quer dizer que as compras estejam proibidas. Com as dívidas resolvidas e a reserva encaminhada, dá para separar uma parte para algo que você queira comprar ou fazer", diz a especialista.

O cuidado é não comprometer a renda dos próximos meses com parcelas que se acumularão às despesas recorrentes. "O problema é quando o consumo vem antes de tudo isso, e pior ainda quando vem parcelado, porque essas parcelas vão se somar às contas do começo do ano", alerta.

Janeiro e fevereiro concentram gastos que podem pressionar o orçamento, como IPTU, IPVA, matrícula, material escolar, mensalidades, férias e as faturas das compras de Natal e Black Friday.

"Janeiro e fevereiro concentram gastos que aparecem uma vez por ano e desequilibram qualquer orçamento", afirma a especialista. Segundo ela, como essas despesas são previsíveis, o consumidor deve aproveitar o 13º para se preparar. "Nada disso é surpresa, porque essas despesas voltam todo ano. Por isso, sim, vale reservar parte do 13º para elas."

Na prática, a recomendação é listar os compromissos financeiros previstos para os primeiros meses do ano, estimar o valor de cada um e somar as parcelas do cartão que ainda vão vencer. Depois, basta comparar o total com o dinheiro que restou do 13º após o pagamento das dívidas e o reforço da reserva de emergência.

Até a data de vencimento, o valor separado pode permanecer em uma aplicação com liquidez diária. Dessa forma, o consumidor preserva o dinheiro e ainda pode aproveitar descontos oferecidos para pagamentos à vista.

"Com o valor guardado, também fica mais fácil aproveitar o desconto do IPTU e do IPVA para pagamento à vista, que muitas vezes compensa mais do que parcelar", conclui a especialista.