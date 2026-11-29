Por Leandro Noel*

Em 2014, a plataforma de transporte Uber desembarcava no Brasil. Disruptiva, a empresa trazia um modelo de mobilidade e geração de renda que se espalhava pelo mundo. Embora hoje o transporte por aplicativo faça parte do cotidiano de milhões de brasileiros, seja daqueles que usam o serviço ou dos que encontram nele uma fonte de renda, não foi sem resistência que a empresa se instalou no país.

A chegada dessa tecnologia provocou questionamentos regulatórios, disputas judiciais e reações de setores tradicionais. Mais de uma década depois, é difícil imaginar a dinâmica das grandes cidades brasileiras sem os serviços de transporte por aplicativo. A inovação ampliou a oferta, criou alternativas de renda e permitiu que uma parcela maior da população tivesse acesso ao transporte individual.

No mercado financeiro, a chegada dos bancos digitais também promoveu uma transformação significativa. Serviços antes condicionados à presença física em uma agência ou restritos a determinados perfis de clientes passaram a estar disponíveis na palma da mão.

Os bancos digitais não tornaram obsoletas as instituições tradicionais. Ao contrário, estimularam a inclusão financeira e a modernização de todo o sistema. A concorrência impulsionou investimentos em tecnologia, aprimorou serviços e elevou os padrões de eficiência e qualidade do setor.

Evolução do mercado de stablecoins

Esses exemplos revelam uma característica importante da inovação: seus benefícios não se limitam às empresas que introduzem uma nova tecnologia no mercado. Eles se estendem a toda a cadeia econômica, alcançando sobretudo os consumidores que se beneficiam com o acesso a produtos e serviços mais modernos e de forma mais ágil.

É sob essa perspectiva que devemos compreender a evolução do mercado de stablecoins, ativos digitais geralmente lastreados em moedas como o dólar ou o real, que vêm transformando a infraestrutura de pagamentos e transferências internacionais.

Durante décadas, realizar operações financeiras internacionais foi uma atividade marcada por entraves burocráticos, custos elevados e prazos extensos. Para grandes corporações, que movimentam volumes expressivos de recursos e dispõem de condições diferenciadas junto às instituições financeiras, essas dificuldades são relativamente administráveis. Para os pequenos negócios, muitas vezes representam uma barreira ao crescimento e à inserção no mercado internacional.

As stablecoins ajudam a reduzir essa distância. Sua utilização como infraestrutura financeira permite que prestadores de serviços brasileiros realizem operações internacionais com maior agilidade e disponibilidade. Estamos falando do pequeno exportador brasileiro que precisa receber de um comprador estrangeiro; do profissional autônomo que presta serviços para empresas de outros países; do empreendedor que contrata uma ferramenta tecnológica no exterior; ou da família que precisa enviar recursos a um filho que está fazendo intercâmbio.

Para essas pessoas, a inovação representa a possibilidade de acessar serviços e mercados que antes eram pouco viáveis em razão do custo e da burocracia. É justamente nesse ponto que reside o potencial democrático das stablecoins, que passam a oferecer condições reais para que cidadãos e empresas, independentemente de seu porte ou capacidade econômica, possam participar de uma economia cada vez mais globalizada.

Regulação não deve limitar o crescimento

A inovação não dispensa a regulação. A segurança das operações, a proteção dos consumidores, a prevenção à lavagem de dinheiro e a integridade do sistema financeiro são premissas indispensáveis. O desafio está em estabelecer regras com segurança jurídica, aliando a fiscalização dos órgãos reguladores à previsibilidade necessária ao desenvolvimento do setor.

O Brasil tem demonstrado capacidade de liderar importantes transformações no sistema financeiro. A experiência com o Pix é um exemplo de como tecnologia e regulação podem caminhar juntas, produzindo benefícios para a sociedade.

É fundamental que essa mesma compreensão oriente o desenvolvimento do mercado de ativos virtuais. Restringir a atuação das prestadoras nos pagamentos internacionais pode significar limitar oportunidades justamente para aqueles que mais podem se beneficiar dessa tecnologia.

Em um mundo que avança na integração dos mercados e na modernização das operações financeiras, o Brasil não pode caminhar na direção contrária. O país, que conquistou uma posição de referência em inovação financeira, não pode dar as costas às transformações globais nem retroceder em conquistas que ampliam o acesso da população a serviços financeiros.

O caminho deve ser o de aperfeiçoar a regulação e criar condições para que a inovação continue ampliando oportunidades. Afinal, o progresso não se mede apenas pela sofisticação de suas tecnologias, mas pela sua capacidade de colocar essas tecnologias ao alcance de todos.

*Leandro Noel é COO da Avenia

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok