O Palmeiras disputará sua oitava final de Copa Libertadores neste sábado, 28 de novembro, às 17h (de Brasília). O adversário será o Estudiantes, da Argentina, em jogo único no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Ao longo da história, o clube alviverde chegou a sete decisões do torneio e conquistou três títulos, em 1999, 2020 e 2021. Nas outras quatro oportunidades, terminou com o vice-campeonato: em 1961, 1968, 2000 e 2025. Relembre como foram as finais.

Como foram as finais do Palmeiras na Libertadores?

Vice-campeão contra o Peñarol em 1961: na primeira decisão continental de sua história, o Palmeiras enfrentou o Peñarol, do Uruguai. No jogo de ida, no Estádio Centenário, o time brasileiro perdeu por 1 a 0. Na volta, no Pacaembu, empatou por 1 a 1 e ficou com o vice-campeonato. Derrota para o Estudiantes em jogo extra em 1968: o Palmeiras voltou à final sete anos depois, desta vez contra o Estudiantes. Após perder por 2 a 1 na Argentina e vencer por 3 a 1 no Pacaembu, o Verdão precisou disputar uma terceira partida, conforme o regulamento da época. No desempate, no Estádio Centenário, em Montevidéu, os argentinos venceram por 2 a 0 e ficaram com o título. Primeiro título, diante do Deportivo Cali em 1999: a primeira conquista veio sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Depois de perder por 1 a 0 para o Deportivo Cali, na Colômbia, o Palmeiras venceu por 2 a 1 no Palestra Italia, com gols de Evair e Oséas. A decisão foi para os pênaltis, e o time brasileiro venceu por 4 a 3, garantindo sua primeira Libertadores. Vice para o Boca Juniors nos pênaltis em 2000: na tentativa de conquistar o bicampeonato consecutivo, o Palmeiras enfrentou o Boca Juniors. A primeira partida, na Bombonera, terminou empatada por 2 a 2. No Morumbi, os times ficaram no 0 a 0. Nas cobranças de pênaltis, a equipe argentina venceu por 4 a 2 e ficou com a taça. Título sobre o Santos no Maracanã em 2020: a terceira conquista aconteceu em uma final brasileira contra o Santos, disputada em 30 de janeiro de 2021, no Maracanã, por causa do adiamento da decisão em razão da pandemia de Covid-19. O jogo permaneceu empatado até os acréscimos do segundo tempo, quando Breno Lopes marcou o gol da vitória por 1 a 0. Foi o segundo título continental do clube. Bicampeonato consecutivo contra o Flamengo em 2021: em 27 de novembro de 2021, o Palmeiras conquistou sua terceira Libertadores ao vencer o Flamengo por 2 a 1, na prorrogação, no Estádio Centenário. Raphael Veiga abriu o placar, Gabigol empatou para os rubro-negros, e Deyverson marcou o gol do título no tempo extra. Com o resultado, o Verdão se tornou bicampeão consecutivo do torneio. Derrota para o Flamengo em Lima em 2025: na decisão do ano passado, o Palmeiras voltou a enfrentar o Flamengo, desta vez no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O time carioca venceu por 1 a 0, com gol de cabeça de Danilo, e conquistou o título. O Verdão terminou com o quarto vice-campeonato de sua história na competição.

Quantas Libertadores o Palmeiras já conquistou?

O Palmeiras tem três títulos da Copa Libertadores, conquistados em 1999, 2020 e 2021. Caso vença o Estudiantes neste sábado, o clube chegará ao tetracampeonato e empatará com o Flamengo no posto de maior vencedor brasileiro do torneio.

A decisão de 2026 será a oitava participação do Verdão em uma final da competição. O confronto também representa uma oportunidade de conquistar o primeiro título continental desde o bicampeonato consecutivo de 2020 e 2021.