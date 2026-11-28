A final da Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras e Estudiantes será disputada neste sábado, 28 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A decisão será em jogo único e terá transmissão da TV Globo, ESPN, ge tv, Disney+ e Paramount+.

O Palmeiras tenta conquistar seu quarto título continental, depois de levantar a taça em 1999, 2020 e 2021. Do outro lado, o Estudiantes busca o pentacampeonato, após vencer a competição em 1968, 1969, 1970 e 2009. Os clubes voltam a se enfrentar em uma final de Libertadores depois de 58 anos.

Panorama das equipes

Palmeiras: o time de Abel Ferreira chega à decisão depois de eliminar LDU e Fluminense no mata-mata. A equipe tem dúvidas na formação titular: Murilo e Piquerez estão em recuperação de lesões, mas participaram parcialmente dos treinamentos em Montevidéu. O zagueiro tem mais chances de jogar, enquanto Arthur é opção para a lateral esquerda. No meio-campo, Lucas Evangelista disputa posição com Andreas Pereira; no ataque, Vitor Roque e Mauricio brigam por uma vaga ao lado de Jhon Arias e Flaco López.

o time de Abel Ferreira chega à decisão depois de eliminar LDU e Fluminense no mata-mata. A equipe tem dúvidas na formação titular: Murilo e Piquerez estão em recuperação de lesões, mas participaram parcialmente dos treinamentos em Montevidéu. O zagueiro tem mais chances de jogar, enquanto Arthur é opção para a lateral esquerda. No meio-campo, Lucas Evangelista disputa posição com Andreas Pereira; no ataque, Vitor Roque e Mauricio brigam por uma vaga ao lado de Jhon Arias e Flaco López. Estudiantes: comandado por Alexander Medina, o clube argentino chegou à final depois de eliminar o Corinthians nas quartas de final e o Flamengo na semifinal. O time não poderá contar com o meio-campista Baltasar Rodríguez, suspenso após ser expulso na partida de volta contra o Flamengo. Fabrício Pérez aparece como favorito para ocupar a vaga, embora Gastón Benedetti também seja uma alternativa para uma formação com linha de cinco defensores. O atacante Joaquín Correa, que se recuperou de lesão muscular, treinou com o grupo e deve começar no banco. Gabriel Neves, com uma fratura no pulso, também é desfalque.

Prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Piquerez (Arthur); Jhon Arias, Vitor Roque (Mauricio) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Piquerez (Arthur); Jhon Arias, Vitor Roque (Mauricio) e Flaco López. Abel Ferreira. Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez e Marcos Rojo; Fabricio Pérez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro e Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios e Guido Carrillo. Técnico: Alexander Medina.

Ficha técnica: