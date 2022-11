As convocações das Seleções para a Copa do Mundo 2022 do Catar

Faltando poucos dias para o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2022, as 32 seleções participantes da competição divulgam suas listas de convocados. As equipes precisam enviar os nomes dos 26 jogadores que vão disputar o Mundial no Catar até o dia 14 de novembro, seis dias antes da bola rolar.

A Copa do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre Catar, país anfitrião, e Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília. No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales. O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro. Suíça e Camarões também estão no grupo da seleção Brasileira.

As convocações das Seleções para Copa do Mundo:

Grupo A

Catar

Goleiros: Saad Alsheeb (Al-Sadd), Meshaal Barsham (Al-Sadd), Yousef Hassan (Al-Gharafa)

Zagueiros e laterais: Pedro Miguel (Al-Sadd), Musaab Khidir (Al-Sadd), Tarek Salman (Al-Sadd), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Abdelkarim Hassan (Al-Sadd), Homam Ahmed (Al-Gharafa), Jassem Gaber (Al-Arabi)

Meio-campistas: Ali Asad (Al-Sadd), Assim Madibo (Al-Duhail), Mohammed Waad (Al-Sadd), Salem Al-Hajri (Al-Sadd), Moustafa Tarek (Al-Sadd), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Abdelaziz Hatim (Al-Rayyan), Ismail Mohamad (Al-Duhail)

Atacantes: Naif Al-Hadhrami (Al-Rayyan), Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Khalid Muneer (Al-Wakrah), Akram Afif (Al-Sadd), Almoez Ali (Al-Duhail), Mohamed Muntari (Al-Duhail)

Equador

Ainda não divulgou os nomes.

Goleiros: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen) e Remko Pasveer (Ajax);

Zagueiros e laterais: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Jurrien Timber (Ajax), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Stefan De Vrij (Inter de Milão), Matthijs De Ligt (Bayern de Munique), Tyrell Malacia (Manchester United) e Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen);

Meio-campistas: Frenkie De Jong (Barcelona), Steven Berghuis (Ajax), Davy Klassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Cody Gakpo (PSV), Marten De Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax) e Xavi Simons (PSV);

Atacantes: Memphis Depay (Barcelona), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Antwerp), Luuk De Jong (PSV), Noa Lang (Club Brugge) e Wout Weghorst (Besiktas).

Senegal

Goleiros: Seny Dieng (Queens Park Rangers), Alfred Gomis (Rennes) e Edouard Mendy (Chelsea);

Zagueiros e laterais: Pape Abou Cissé (Olympiacos), Abdou Diallo (RB Leipzig), Ismail Jakobs (Monaco), Kalidou Koulibaly (Chelsea), Formose Mendy (Amiens), Youssouf Sabaly (Betis) e Fodé Ballo Touré (Milan);

Meio-campistas: Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Krépin Diatta (Monaco), Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Olympique de Marselha), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest), Mamadou Loum (Reading FC), Nampalys Mendy (Leicester City), Moustapha Name (Paphos FC) e Papa Matar Sarr (Tottenham);

Atacantes: Boulaye Dia (Salernitana), Bamba Dieng (Olympique de Marselha), Nicolas Jackson (Villarreal), Sadio Mané (Bayern de Munique), Iliman Ndiaye (Sheffield United), Ismaila Sarr (Watford) e Famara Diedhiou (Alanyaspor).

Grupo B

Irã

Ainda não divulgou os nomes.

Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United) e Aaron Ramsdale (Arsenal)

Zagueiros e laterais: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City) e Ben White (Arsenal).

Meio-campistas: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City) e Declan Rice (West Ham)

Atacantes: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), James Maddison (Leicester City), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea) e Callum Wilson (Newcastle)

Estados Unidos

Goleiros: Horvarth (Luton Town), Johnson (New York City) e Turner (Arsenal).

Zagueiros e laterais: Carter-Vickers (Celtic), Dest (Milan), Long (New York Red Bulls), Moore (Nashville), Ream (Fulham), Robinson (Fulham), Scally (Borussia Mönchengladbach), Yedlin (Inter Miami) e Zimmerman (Nashville).

Meio-campistas: Aaronson (Leeds), Acosta (Los Angeles FC), Adams (Leeds), De la Torre (Celta de Vigo), McKennie (Juventus), Musah (Valencia) e Roldan (Seattle Sounders).

Atacantes: Ferreira (Dallas), Morris (Seattle Sounders), Pulisic (Chelsea), Reyna (Borussia Dortmund), Sargent (Norwich), Weah (Lille) e Wright (Antalyaspor).

País de Gales

Goleiros: Adam Davies (Sheffield United), Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester)

Zagueiros e laterais: Ben Davies (Tottenham Hotspur), Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town), Joe Rodon (Rennes), Chris Mepham (AFC Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia), Chris Gunter (AFC Wimbledon), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley)

Meio-campistas: Sorba Thomas (Huddersfield Town), Joe Allen (Swansea City), Matt Smith (MK Dons), Dylan Levitt (Dundee United), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Jonny Williams (Swindon Town), Aaron Ramsey (Nice), Rubin Colwill (Cardiff City)

Atacantes: Gareth Bale (Los Angeles FC), Kieffer Moore (AFC Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City), Brennan Johnson (Nottingham Forest), Dan James (Fulham)

Grupo C

Arábia Saudita

Goleiros: Muhammed Al Owais (Al Hilal), Mohammed Al Yammi (sem clube) e Nawaf Al-Aqeedi (Al Nassr)

Zagueiros e laterais: Sultan Al-Ghanam (Al Nassr), Mohammed Al-Buraik (Al Hilal), Abdulelah Al-Amri (Al Nassr), Ali Al-Bulayhi (Al Hilal), Abdullah Mado (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Saud Abdulhamid (Al Hilal) e Yasser Al-Shahrani (Al Hilal)

Meio-campistas: Salman Al-Faraj (Al Hilal), Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Abdulellah Al-Malki (Al Hilal), Mohamed Kanoo (sem clube), Abdullah Al-Aboud (Al-Ittihad Jeddah), Sami Al-Najei (Al Nassr), Hattan Bahbri (Al-Shabab), Nasser Al-Dawsari (Al Hilal), Ali Al-Hassan (Al Nassr), Riad Shrahili (Abha Club) e Abdullah Otayf (Al Hilal)

Atacantes: Saleh Al-Shehri (Al Hilal), Firas Al-Braikan (Al Fateh), Haitham Asiri (Al-Ahli) e Fahad Al-Muwallad (Al-Shabab)

México

Ainda não divulgou a lista de convocados.

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate) e Gerónimo Rulli (Villarreal).

Zagueiros e laterais: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Lyon) e Juan Foyth (Villarreal).

Meio-campistas: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Betis), Alejandro Gómez (Sevilla), Enzo Fernández (Benfica) e Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Atacantes: Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Ángel Di María (Juventus), Julián Álvarez (Manchester City), Paulo Dybala (Roma), Nicolás González (Fiorentina), e Joaquín Correa (Inter de Milão).

Polônia

Goleiros: Wojciech Szczesny (Juventus), Lukasz Skorupski (Bologna), e Bartomiej Dragowski (Spezia)

Zagueiros e laterais: Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Matty Cash (Aston Villa), Kamil Glik (Benevento), Robert Gumny (Augsburg), Artur Jedrzejczyk (Légia Varsóvia), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont Foot) e Nicola Zalewski (Roma)

Meio-campistas: Krystian Bielik (Birmingham City), Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kaminski (Wolfsburg), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Riad), Michal Skóras (Lech Poznań), Damian Szymanski, Sebastian Szymanski (Feyenoord), Piotr Zielinski (Napoli) e Szymon Zurkowski (Fiorentina)

Atacantes: Robert Lewandowski (Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Salernitana) e Karol Swiderski (Charlotte FC)

Grupo D

Austrália

Goleiros: Mat Ryan (Copenhaguen), Andrew Redmayne (Sydney FC) e Danny Vukovic (Central Coast Mariners).

Zagueiros e laterais: Aziz Behich (Dundee United), Milos Degenek (Columbus Crew), Bailey Wright (Sunderland), Harry Souttar (Stoke City), Fran Karacic (Brescia), Nathaniel Atkinson (Heart of Midlothian), Joel King (Odense), Kye Rowles (Heart of Midlothian) e Thomas Deng (Albirex Niigata).



Meio-campistas: Aaron Mooy (Celtic), Jackson Irvine (St. Pauli), Ajdin Hrustic (Hellas Verona), Riley McGree (Middlesbrough), Cameron Devlin (Heart of Midlothian) e Keanu Baccus (St Mirren).

Atacantes: Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Cádiz), Jamie Maclaren (Melbourne City), Mitchell Duke (Fagiano Okayama), Martin Boyle ( Hibernian FC), Craig Goodwin (Adelaide United), Garang Kuol (Central Coast Mariners) e Jason Cummings (Central Coast Mariners).

Dinamarca

Goleiros: Kasper Schmeichel (Nice) e Oliver Christensen (Hertha Berlin)

Zagueiros e laterais: Simon Kjaer (Milan), Andreas Christensen (Barcelona), Joachim Andersen (Crystal Palace), Victor Nelson (Galatasaray), Joakim Maehle (Atalanta), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds United) e Daniel Wass (Brøndby IF)

Meio-campistas: Christian Eriksen (Manchester United), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Thomas Delaney (Sevilla) e Mathias Jensen (Brentford)

Atacantes: Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Martin Braithwaite (Espanyol), Jesper Lindstrom (Eintracht Frankfurt), Mikkel Damsgaard (Brentford), Andreas Cornelius (FC Copenhagen), Kasper Dolberg (Sevilla) e Jonas Wind (Wolfsburg)

Goleiros: Lloris (Tottenham), Areola (West Ham) e Mandanda (Rennes).

Zagueiros e laterais: Pavard (Bayern de Munique), Konaté (Liverpool), Koundé (Barcelona), Varane (Manchester United), Kimpembe (PSG), Saliba (Arsenal), Lucas Hernandéz (Bayern de Munique), Theo Hernandez (Milan) e Upamecano ( Bayern de Munique).

Meio-campistas: Camavinga (Real Madrid), Rabiot (Juventus), Tchouaméni (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Guendouzi (Olympique de Marselha) e Veretout (Olympique de Marselha).

Atacantes: Coman (Bayern de Munique), Mbappé (PSG), Benzema (Real Madrid), Giroud (Milan), Griezmann (Atlético de Madrid), Dembélé (Barcelona) e Nkunku (RB Leipzig).

Tunísia

Ainda não divulgou a lista de convocados.

Grupo E

Goleiros: Manuel Neuer (Bayern de Munique), Ter Stegen (Barcelona) e Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

Zagueiros e laterais: Bella Kotchap (Southampton), Matthias Ginter (Freiburg), Christian Günter (Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) e Niklas Süle (Borussia Dortmund).

Meio-campistas e atacantes: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern de Munique), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Thomas Müller (Bayern de Munique), Jamal Musiala (Bayern de Munique) e Leroy Sané (Bayern de Munique)

Costa Rica

Goleiros: Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Esteban Alvarado (Herediano) e Patrick Sequeira (Lugo)

Zagueiros e laterais: Francisco Calvo (Konyaspor), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Kendall Waston (Saprissa), Óscar Duarte (Colorado Rapids), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martínez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake) e Ronald Matarrita (Cincinnati)

Meio-campistas: Yeltsin Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Grecia), Gerson Torres (Herediano), Douglas López (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland), Álvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernández (Puntarenas), Brandon Aguilera (Nottingham Forest) e Bryan Ruiz (Alajuelense)

Atacantes: Anthony Contreras (Herediano) e Johan Venegas (Alajuelense)

Goleiros: Unai Simón (Athletic de Bilbao), Robert Sánchez (Brighton) e David Raya (Brentford);

Zagueiros e laterais: Dani Carvajal (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Eric Garcia (Barcelona), Hugo Guillamón (Valencia), Aymeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Jordi Alba (Barcelona) e Gayà (Valencia).

Meio-campistas: Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo (Manchester City), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Koke (Atlético de Madrid), Marcos Llorente (Atlético) e Carlos Soler (PSG);

Atacantes: Alvaro Morata (Atlético de Madrid), Ferrán Torres (Barcelona), Dani Olmo (RB Leipzig), Nico Williams (Athletic de Bilbao), Pablo Sarabia (PSG), Marco Asensio (Real Madrid), Yeremy Pino (Villarreal) e Ansu Fati (Barcelona).

Japão

Goleiros: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Eiji Kawashima (Strasbourg), Daniel Schmidt (Sint-Truidens

Zagueiros e laterais: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Maya Yoshida (Schalke 04), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Yuta Nakayama (Huddersfield Town), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Moenchengladbach), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (Stuttgart)

Meio-campistas: Wataru Endo (Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting), Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Junya Ito (Reims), Kaoru Mitoma (Brighton), Takumi Minamino (Monaco), Yuki Soma (Nagoya Grampus), Gaku Shibasaki (Leganés), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Ritsu Doan (Freiburg)

Atacantes: Daizen Maeda (Celtic), Takuma Asano (Bochum), Ayase Ueda (Cercle Brugge)

Grupo F

Goleiros: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madrid) e Simon Mignolet (Club Brugge).

Zagueiros e laterais: Toby Alderweireld (Antwerp), Zeno Debast (Anderletch), Wout Faes (Leicester), Arthur Theate (Rennes), Vertonghen (Anderletch), Timothy Castagne (Leicester) e Meunier (Borussia Dortmund).

Meio-campistas: Yannick Carrasco (Atlético de Madrid), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Aston Villa), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Leicester), Axel Witsel (Atlético de Madrid), Hans Vanaken (Club Brugge), De Ketelaere (Milan), Jérémy Doku (Rennes) e Eden Hazard (Real Madrid).

Atacantes: Leandro Trossard (Brighton), Dries Mertens (Galatasaray), Lois Openda (Lens), Michy Batshuayi (Fenerbahçe) e Romelu Lukaku (Inter de Milão).

Canadá

Divulgará no dia 13 de novembro.

Marrocos

Goleiros: Yassine Bono (Séville), Munir (Al-Wehda) e Tagnaouti (Wydad).

Zagueiros e laterais: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Noussair Mazraoui (Bayern de Munique), Romain Saiss (Besiktas), Nayef Aguerd (West Ham), Achraf Dari (Brest), Jawad El-Yamiq (Valladolid), Yamia Attiat-Allal (Wydad) e Badr Benoun (Qatar SC)

Meio-campistas: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Selim Amallah (Standart de Liége), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Azzedine Ounahi (Angers), Bilel El Khanouss (Genk) e Yahya Jabrane (Wydad)

Atacantes: Hakim Ziyech (Chelsea), En-Nesyri (Séville), Sofiane Boufal (Angers), Aboukhlal (Toulouse), Ez Abdé (Osasuna), Amine Harit (Olympique de Marselha), Ilias Chair (Quees Park Rangers), Abderazak Hamdallah (Al-Ittihad) e Walid Cheddira (SSC Bari).

Goleiros: Livakovic (Dínamo Zagreb), Ivusic (Osijek) e Grbic (Atlético de Madrid);

Zagueiros e laterais: Vida (AEK-GRE), Lovren (Zenit), Barisic (Rangers), Juranovic (Celtic), Gvardiol (RB Leipzig), Sosa (Stuttgart), Stanisic (Bayern de Munique), Erlic (Sassuolo) e Sutalo (Dínamo Zagreb);

Meio-campistas: Modric (Real Madrid), Kovacic (Chelsea), Brozovic (Inter de Milão), Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Majer (Rennes), Jakic (Eintracht Frankfurt) e Sucic (RB Salzburg);

Atacantes: Perisic (Tottenham), Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dínamo Zagreb), Orsic (Dínamo Zagreb), Budimir (Osasuna) e Livaja (Hajduk).

Grupo G

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Zagueiros e laterais: Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Daniel Alves (Pumas), Alex Telles (Sevilla), Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea) e Bremer (Juventus)

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Paquetá (West Ham) e Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes: Neymar (PSG), Vinicius Junior (Real Madrid), Antony (Manchester United), Rodrygo (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Pedro (Flamengo), Gabriel Jesus (Arsenal) e Gabriel Martinelli (Arsenal)

Goleiros: Onana (Inter de Milão), Epassy (Abha) e Ngapandouetnbu (Olympique de Marselha)

Zagueiros e laterais: Nkoulou (Aris), Ebosse (Udinese), Tolo (Seattle Sounders), Mbaizo (Philadelphia Union), Fai (Al-Tai), Castelletto (Nantes), Wooh (Rennes) e Onguene (Eintracht Frankfurt)

Meio-campistas: Ondoa (Hannover), Gouet (Mechelen), Kunde (Olympiacos), Hongla (Verona), Anguissa (Napoli) e Ntcham (Swansea)

Atacantes: Nkoudou (Besiktas), Aboubakar (Al-Nassr), Mbeumo (Brentford), Nsame (Young Boys), Toko Ekambi (Lyon), Ngamaleu (Dynamo Moscow), Choupo-Moting (Bayern de Munique), Bassogog (Shanghai Shenua) e Marou (Coton Sport)

Goleiros: Marko Dmitrovic (Sevilla), Predrag Rajkovic (Mallorca) e Vanja Milinkovic-Savic (Torino).

Zagueiros e laterais: Stefan Mitrovic (Getafe), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Pavlovic (RB Salzburg), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Filip Mladenovic (Legia Varsóvia), Strahinja Erakovic (Estrela Vermelha), Srdan Babic (Almería)

Meio-campistas: Nemanja Gudelj (Sevilla), Segej Milinkovic-Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Marko Grujic (Porto), Filip Kostic (Juventus), Uros Racic (Braga), Nemanja Maksimovic (Napoli), Ivan Ilic (Hellas Verona), Andrija Zivkovic (PAOK), Darko Lazovic (Hellas Verona)

Atacantes: Dusan Tadic (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Dusan Vlahovic (Juventus), Filip Duricic (Sampdoria), Luka Jovic (Fiorentina), Nemanja Radonjic (Torino)

Goleiros: Kobel (Borussia Dortmund), Köhn (RB Salzburg), Omlin (Montpellier) e Sommer (Borussia Mönchengladbach);

Zagueiros e laterais: Akanji (Manchester City), Comert (Valencia), Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Fernandes (Mainz), Ricardo Rodríguez (Torino), Schär (Newcastle) e Widmer (Mainz);

Meio-campistas e atacantes: Aebischer (Bologna), Embolo (Monaco), Fassnacht (Young Boys), Frei (Basel), Freuler (Nottingham Forest), Jashare (Lucerna), Okafor (RB Salzburg), Riedr (Young Boys), Seferovic (Galatasaray), Shaqiri (Chicago), Sow (Frankfurt), Steffen (Lugano), Vargas (Augsburg), Xhaka (Arsenal) e Zakaria (Chelsea)

Grupo H

Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patrício (Roma)

Zagueiros e laterais: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), António Silva (Benfica), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Meio-campistas: João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otávio (Porto), Vitinha (Paris Saint-Germain) e William Carvalho (Betis)

Atacantes: André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Atlético de Madrid), Rafael Leão (Milan) e Ricardo Horta (Braga)

Coreia do Sul

Divulgará a lista em 12 de novembro

Gana

Divulgará a lista em 14 de novembro

Goleiros: Sergio Rochet (Nacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Sebastián Sosa (Independiente)

Zagueiros e laterais: Ronald Araújo (Barcelona), José Luis Rodríguez (Nacional) Guillermo Varela (Flamengo), Josema Giménez (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sporting), Diego Godín (Vélez Sarsfield), Martín Cáceres (Los Angeles Galaxy), Matías Viña (Roma), Mathías Olivera (Napoli)

Meio-campistas: Matías Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Lucas Torreira (Galatasaray), Manuel Ugarte (Sporting), Facundo Pellistri (Manchester United), Nicolás De la Cruz (River Plate), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)

Atacantes: Facundo Torres (Orlando City), Darwin Núñez (Liverpool), Luis Suárez (Nacional), Edinson Cavani (Valencia), Maximiliano Gómez (Trabzonspor) e Agustín Canobbio (Athletico-PR)

Seleções que participam da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022: