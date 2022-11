Seleção da França: veja jogadores convocados para Copa

A França divulgou, nesta quarta-feira, 9, a lista dos 25 jogadores para a Copa do Mundo 2022.

No Grupo D, a seleção da França irá enfrentar a Austrália, Dinamarca e a Tunísia. A estreia será contra a Austrália, no dia 22 de novembro. O técnico Didier Deschamps apresentou somente 25 jogadores.

A França é a atual campeã da Copa do Mundo. Em 2018, na Rússia, venceu a Croácia por 4 a 2. Nesta edição, que acontece no Catar, a seleção traz novamente Mbappé, destaque da última competição mundial.

Jogadores da França convocados para Copa do Mundo

Os jogadores escalonados para a Copa do Mundo de 2022 são:

MEIO-CAMPISTAS: Camavinga (Real Madrid), Rabiot (Juventus), Tchouaméni (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Guendouzi (Olympique de Marselha) e Veretout (Olympique de Marselha).

ATACANTES: Coman (Bayern de Munique), Mbappé (PSG), Benzema (Real Madrid), Giroud (Milan), Griezmann (Atlético de Madrid), Dembélé (Barcelona) e Nkunku (RB Leipzig). GOLEIROS: Lloris (Tottenham), Areola (West Ham) e Mandanda (Rennes). DEFENSORES: Pavard (Bayern de Munique), Konaté (Liverpool), Koundé (Barcelona), Varane (Manchester United), Kimpembe (PSG), Saliba (Arsenal), Lucas Hernandéz (Bayern de Munique), Theo Hernandez (Milan) e Upamecano ( Bayern de Munique).

Qual o grupo da Franã na Copa do Mundo do Catar?

Grupo D.

Que dia começa a Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre o Catar, país anfitrião, e o Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília.

No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales. O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

