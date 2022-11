Seleção da Inglaterra: veja jogadores convocados para Copa

A Inglaterra divulgou nesta quinta-feira, 10, a lista dos 26 jogadores para a Copa do Mundo 2022.

No Grupo B, a seleção da Inglaterra irá enfrentar Irã, Estados Unidos e Gales. A estreia será contra o Irã no dia 21 de novembro.

A seleção inglesa ficou em quarto lugar na última Copa do Mundo, perdendo a decisão de terceiro lugar para a Bélgica. Desde 1966, ano do único título mundial, a seleção não vence uma competição.

Jogadores da Inglaterra convocados para Copa do Mundo

Os jogadores escalonados para a Copa do Mundo de 2022 são:

GOLEIROS: Nick Pope, Aaron Ramsdale, Jordan Pickford

DEFENSORES: Kieran Trippier, Trent Alexander-Arnold, Coady, Eric Dier, John Stones, Kyle Walker, Ben White, Harry Maguire, Luke Shaw

MEIO-CAMPISTAS: Jude Bellingham, Conor Gallagher, Kalvin Phillips, Mason Mount, Jordan Henderson, Declan Rice

ATACANTES: Bukayo Saka, Jack Grealish, Phil Foden, Marcus Rashford, Harry Kane, James Maddison, Raheem Sterling, Callum Wilson

Qual o grupo da Inglaterra na Copa do Mundo do Catar?

Grupo B.

Que dia começa a Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre o Catar, país anfitrião, e o Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília.

No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales. O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

