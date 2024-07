Criptoativos: uma denominação mais abrangente e precisa

Desde o surgimento do Bitcoin em 2008, com a visão de um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, o termo "criptomoeda" tornou-se predominante. No entanto, esse nome limita a compreensão do potencial e da diversidade dos ativos digitais. Neste texto, defendo a adoção do termo "criptoativo" como uma alternativa mais precisa.

"Criptoativos"

Quando usamos o termo “criptoativos”, podemos ir além dessa visão inicial do Bitcoin e abrangemos uma variedade maior de ativos digitais. Na minha opinião, o próprio Bitcoin não se encaixa mais como criptomoeda, sendo que a sua principal tese se tornou a de reserva de valor.

Além disso, destacam-se os projetos de primeira camada (Layer 1) como Ethereum e Solana, que possibilitam o desenvolvimento de uma gama diversificada de aplicativos descentralizados (dApps). Esses dApps estão revolucionando setores inteiros, desde finanças até jogos, com a criação de novos modelos de negócios e interações entre usuários. Sendo assim, muito mais que apenas “moedas”

A evolução dos criptoativos para além de meros meios de troca é evidente na proliferação de casos de uso. Os contratos inteligentes, por exemplo, são programas autoexecutáveis que facilitam e automatizam acordos digitais, eliminando intermediários e aumentando a eficiência em diversos setores, como transações financeiras, gestão de propriedade intelectual e logística.

Além disso, as finanças descentralizadas (DeFi) estão democratizando o acesso a serviços financeiros, permitindo empréstimos, trocas e aplicações sem a necessidade de instituições financeiras tradicionais. Plataformas como Uniswap e Aave exemplificam como as DeFi estão redefinindo o ecossistema financeiro global de forma mais inclusiva e eficiente.

Tokenização

A tokenização de ativos financeiros, como dívidas e créditos, é outro exemplo promissor de como o blockchain está revolucionando o setor financeiro. Essa prática permite que instrumentos financeiros tradicionais sejam representados digitalmente.

Ao fracionar e tokenizar dívidas, como por exemplo um certificado de recebíveis, torna-se possível aumentar a liquidez desses ativos, facilitando transações rápidas e transparentes e aumentar a eficiência do processo de originação e distribuição. Essa abordagem não apenas diversifica as opções de investimento, mas também fortalece a resiliência do sistema financeiro global, adaptando-se melhor às dinâmicas econômicas contemporâneas.

Embora "criptomoeda" ainda seja amplamente empregada, a transição para "criptoativo" representa um avanço em direção a uma linguagem mais precisa. Ao reconhecer toda a diversidade do ecossistema blockchain, estamos preparando o terreno para uma compreensão mais profunda e sofisticada do papel dos ativos digitais no mundo moderno.

Portanto, é hora de adotar uma visão mais ampla e abrangente e dar as boas-vindas ao termo "criptoativo" como uma evolução natural e necessária na linguagem do blockchain.

