Seleção da Alemanha: veja jogadores convocados para Copa

A Alemanha divulgou nesta quinta-feira, 110, a lista dos 26 jogadores para a Copa do Mundo 2022.

No Grupo E, a seleção da Alemanha irá enfrentar Japão, Espanha e Costa-Rica. A estreia será contra o Japão no dia 23 de novembro.

A Alemanha tem quatro títulos de Copa do Mundo e a última vencida foi em 2014 no Brasil. Em 2018 na Rússia, a seleção não chegou a passar da fase de grupos.

Jogadores da Alemanha convocados para Copa do Mundo

Os jogadores escalonados para a Copa do Mundo de 2022 são:

GOLEIROS: Manuel Neuer (Bayern de Munique), Ter Stegen (Barcelona) e Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

DEFENSORES: Bella Kotchap (Southampton), Matthias Ginter (Freiburg), Christian Günter (Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) e Niklas Süle (Borussia Dortmund).

MEIO-CAMPISTAS/ATACANTES: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern de Munique), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Thomas Müller (Bayern de Munique), Jamal Musiala (Bayern de Munique) e Leroy Sané (Bayern de Munique).

Qual o grupo da Alemanha na Copa do Mundo do Catar?

Grupo E.

Que dia começa a Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre o Catar, país anfitrião, e o Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília.

No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales. O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

