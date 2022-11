Seleção da Suíça: veja os jogadores convocados para o time que enfrentará o Brasil

A Suíça divulgou nesta quarta-feira, 9, a lista dos 26 jogadores para a Copa do Mundo 2022.

Um dos adversários do Brasil, o time da Suíça enfrentará a seleção brasileira no dia 28 de novembro.

No Grupo G, a seleção da Suíça irá enfrentar Camarões, Brasil e Sérvia. A estreia será contra Camarões no dia 24 de novembro.

Jogadores da Suíça convocados para Copa do Mundo

Os jogadores escalonados para a Copa do Mundo de 2022 são:

Meias e atacantes: Aebischer (Bologna), Embolo (Monaco), Fassnacht (Young Boys), Frei (Basel), Freuler (Nottingham Forest), Jashare (Lucerna), Okafor (RB Salzburg), Riedr (Young Boys), Seferovic (Galatasaray), Shaqiri (Chicago), Sow (Frankfurt), Steffen (Lugano), Vargas (Augsburg), Xhaka (Arsenal) e Zakaria (Chelsea).

Defensores: Akanji (Manchester City), Comert (Valencia), Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Fernandes (Mainz), Ricardo Rodríguez (Torino), Schär (Newcastle) e Widmer (Mainz);

Goleiros: Kobel (Borussia Dortmund), Köhn (RB Salzburg), Omlin (Montpellier) e Sommer (Borussia Mönchengladbach).

Qual o grupo da Suíça na Copa do Mundo do Catar?

Grupo G.

Que dia começa a Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre o Catar, país anfitrião, e o Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília.

No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales. O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

